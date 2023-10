Brasil Médicos que foram para congresso no Rio estão no hotel e com medo de sair

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Foto: Reprodução

Uma profissional da saúde que conhecia os médicos assassinados a tiros em um quiosque no Rio de Janeiro, afirmou ao jornal O Globo que os colegas que vieram para o mesmo evento que eles temem deixar o hotel onde estão hospedados.

As vítimas, baleadas com 33 tiros, estavam confraternizando quando foram surpreendidas por um grupo de atiradores.

O grupo de médicos estava no Rio de Janeiro para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo, evento internacional com apoio da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, entidade que faziam parte. A informação foi confirmada pela própria associação.

A PM-RJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro) informou que policiais do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram chamados para atender a uma ocorrência de homicídio na Avenida Lúcio Costa, na praia do bairro. Chegando lá, encontraram as quatro vítimas baleadas.

“O Rio de Janeiro é popular para congresso. A gente vem com uma certa frequência, mas não conhece a dinâmica do lugar e como isso funciona. Não pode sequer imaginar que atravessar a rua num bairro nobre, na Barra da Tijuca, para tomar um coco ou uma caipirinha e depois ir dormir possa ser motivo para isso. Não está entre as coisas que a gente imagina que vai viver. A gente se sente agredido, desrespeitado e triste. É um cenário de tragédia para nossa sociedade. A sensação é de medo e a reação das pessoas de não sair do hotel”, afirmou a médica Tânia Mara.

Conforme a profissional relatou ao jornal, ela chegou ao hotel por volta da meia noite de quarta-feira (4), junto com os colegas que foram mortos. Os médicos fizeram o check-in antes, e ela se deparou com eles enquanto subia para o seu quarto. No momento, as vítimas estavam descendo, possivelmente para ir até o quiosque onde ocorreu o crime.

“Quando subi para o quarto eles estavam descendo. É realmente muito chocante e triste. São pessoas que merecem o nosso maior respeito”, afirmou ao O Globo.

A médica Tânia Mara também destacou que uma das vítimas fatais, Marcos de Andrade Corsato, de 63 anos, era um médico muito importante e conhecido em São Paulo. Ele trabalhava no Hospital da Clínicas e era professor universitário.

“Não imagino que eles tenham qualquer conexão [com o crime]. Estavam inseridos numa cena trivial de alguém que chega numa cidade e quer tomar uma cerveja e dar uma relaxada antes de dormir. Não tem absolutamente nada que os conecte com esse crime violento”, defendeu.

As vítimas

– Daniel Sonnewend Proença tem 32 anos, ficou ferido e foi hospitalizado. Formado pela Faculdade de Medicina de Marília em 2016, ele é especialista em cirurgia ortopédica.

– Diego Ralf Bomfim tinha 35 anos e morreu no Hospital Lourenço Jorge, após ser socorrido. Irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), ele era especialista em reconstrução óssea pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).

– Marcos de Andrade Corsato tem 62 anos e morreu no momento dos disparos. Ele faria 63 anos na semana que vem e era diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

– Perseu Ribeiro Almeida tinha 33 anos, completados nesta semana. Ele morreu na hora dos disparos. Era especialista em cirurgia do pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

2023-10-05