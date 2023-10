Economia Dólar atinge maior valor desde março; Ibovespa cai e vai ao seu pior nível desde junho

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

A moeda americana comercial subiu 0,31%, a R$ 5,16. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil A moeda americana comercial subiu 0,31%, a R$ 5,16. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O dólar encerrou em alta nesta quinta-feira (5), na contramão do recuo visto no exterior, com investidores adotando certa cautela antes da divulgação de dados do mercado de trabalho norte-americano nesta sexta-feira (6) pela manhã e ainda precificando juros mais altos nos Estados Unidos.

A moeda americana comercial subiu 0,31%, a R$ 5,169 na compra e na venda, no maior nível desde março. Na semana, o avanço já é de 2,8%. Temores de que uma recessão econômica global esteja próxima também ficaram no radar.

No dia anterior, o dólar fechou em baixa de 0,01%, cotado a R$ 5,1524. Com o resultado de hoje, a moeda passou a acumular altas de 2,82% na semana e no mês e queda de 2,07% no ano.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em leve queda de 0,28% indo aos 113.284 pontos, no seu pior nível desde o dia 5 de junho.

Em Nova York, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq recuaram, respectivamente, 0,03%, 0,13% e 0,12%.

Na véspera, o índice fechou em leve alta de 0,17%, aos 113.607 pontos. Com o resultado desta quinta, o índice passou a acumular quedas de 2,81% na semana e no mês e alta de 3,23% no ano.

