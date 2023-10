Mundo Putin afirma que vestígios de explosivo foram encontrados no avião que transportava líder Wagner

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

A Rússia negou qualquer envolvimento na derrubada do avião. Foto: Reprodução A Rússia negou qualquer envolvimento na derrubada do avião. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vestígios de explosivos foram encontrados nos restos mortais das vítimas da queda do avião que transportava o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, em agosto. As informações foram dadas nesta quinta-feira (5) pelo presidente russo, Vladimir Putin.

O Comitê de Investigação do país “informou há poucos dias que fragmentos de granadas de mão foram encontrados nos corpos das vítimas”, disse Putin.

O acidente que matou o chefe mercenário Prigozhin e outras sete pessoas ocorreu meses depois de o líder Wagner ter lançado uma breve rebelião que representou um desafio sem precedentes à autoridade de Putin. O motim foi subitamente cancelado num acordo que exigia que o grupo se mudassem para a Bielorrússia.

As especulações sobre o eventual destino de Prigozhin começaram logo após a sua marcha sobre a Rússia, e ele acabou por se juntar a uma longa lista de críticos de Putin que morreram prematuramente.

Não há provas concretas que apontem para o envolvimento do Kremlin e, oficialmente, a causa do acidente é desconhecida. A Rússia negou qualquer envolvimento na derrubada do avião.

Pouco depois do acidente, o país disse que estava iniciando uma investigação oficial sobre a causa da queda, e Putin disse que seus comentários nesta quinta refletiam os resultados dessa investigação.

Recentemente, o presidente da Rússia, nomeou Andrei Troshev como novo líder do Grupo Wagner. Troshev foi um dos comandantes seniores do grupo de mercenários por quase uma década.

“Há mais de um ano que combate numa dessas unidades. Sabe o que é, como se faz, conhece as questões que têm de ser resolvidas antecipadamente para que os combates decorram da melhor forma e com maior sucesso”, disse Putin, justificando sua escolha.

Mais conhecido entre os russos como “Cabelo Cinzento”, Troshev assume o lugar do ex-líder do grupo de mercenários, Yevgeny Prighozin.

