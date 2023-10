Futebol Futebol internacional: Valencia critica declaração de Vini Jr. a tribunal e exige a retratação do jogador

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

No tribunal de Madri, o jogador de 23 anos declarou que as ofensas foram feitas por torcedores do estádio todo. (Foto: Reprodução)

O atacante brasileiro Vinicius Júnior prestou depoimento, nessa quinta-feira (5), sobre os insultos racistas recebidos em Valência (Espanha), na temporada passada. No tribunal de Madri, o jogador de 23 anos declarou que as ofensas foram feitas por torcedores do estádio todo.

Essa declaração, no entanto, irritou o Valencia, que emitiu uma nota oficial manifestando surpresa, rejeição e indignação com as falas de Vini Jr. ao tribunal da Espanha. No fim do comunicado, o clube afirmou que “Os torcedores do Valencia não podem ser classificados como racistas e o Valencia CF exige que Vinicius Jr. retifique publicamente a sua alegada declaração esta manhã”.

As afirmações de Vinicius Júnior irritaram o Valencia porque o clube entende que o episódio não aconteceu dessa forma. Além disso, eles acreditam que essa falsa generalização foi encerrada quando o próprio Carlo Ancelotti pediu desculpas: “Peço desculpas porque não foram 46.000 que gritaram macaco com ele”, disse o treinador do Real Madrid.

Confira a nota oficial do Valencia: “Face à informação publicada sobre a alegada declaração prestada em tribunal pelo jogador de futebol Vinícius Jr., afirmando que todo o estádio Mestalla lhe lançou insultos racistas no jogo entre Valencia CF e Real Madrid CF na época passada, o Clube deseja manifestar a sua surpresa, rejeição e indignação. Como o próprio treinador Carlo Ancelotti reconheceu publicamente, em nenhum caso o comportamento pode ser generalizado a todo o estádio do Mestalla. O Clube tem plena consciência da gravidade deste assunto. O racismo não tem lugar no futebol nem na sociedade, mas não pode ser combatido com falácias ou mentiras infundadas. Esta questão exige o envolvimento de todos e o Valencia CF entende que deve ser escrupulosamente preciso e responsável neste tipo de manifestações. Os adeptos do Valencia não podem ser classificados como racistas e o Valencia CF exige que Vinicius Jr. retifique publicamente a sua alegada declaração esta manhã.”

Relembre o caso

Valencia e Real Madrid se enfrentaram no dia 21 de maio, em jogo do Campeonato Espanhol, no estádio Mestalla. Torcedores do time da casa chamavam Vinicius de macaco desde a chegada do ônibus ao local, mas o caso maior começou aos 24 minutos. Vini Jr. fazia jogada individual pelo canto esquerdo, quando um jogador do Valencia chutou uma segunda bola que estava em campo no lance para atrapalhar o atacante brasileiro.

Indignado com o antijogo, Vini Jr. foi reclamar do lance com a arbitragem. Com isso, parte da torcida do Valencia que estava atrás do gol mais próximo da jogada voltou a xingar o brasileiro com gritos racistas. Foi quando Vini chamou Bengoetxea para denunciar um dos torcedores.

Nesse momento, alguns jogadores de Real Madrid e Valencia, entre eles o capitão da equipe mandante, Gayà, chegou para tentar acalmar os ânimos. De acordo com o jornal “Marca”, as câmeras de transmissão chegaram a captar Vini Jr. afirmando que não queria mais jogar a partida. A polícia espanhola chegou a ir no local, mas nada foi feito com o torcedor e, após oito minutos de paralisação, a partida reiniciou após o segundo aviso de caso de racismo dado pela arbitragem. Em caso de um terceiro, a partida poderia ser suspensa, como consta no código disciplinar da Fifa. As informações são do jornal O Globo.

