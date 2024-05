Economia Lançado projeto “Núcleo da Mulher Representante Comercial do Core-RS”

2 de maio de 2024

O evento será realizado no dia 21 de maio e contará com uma palestra sobre "Empreendedorismo", com a Vereadora Comandante Nádia (foto) Foto: Ana Tavares/Divulgação Foto: Anna Alves. Foto: Ana Tavares/Divulgação

O Core-RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul) lançou nesta quarta-feira (1º) o projeto “Núcleo da Mulher Representante Comercial do Core-RS”, que busca valorizar, incentivar e contribuir ativamente para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento feminino no mercado da representação comercial, além de compartilhar e adquirir conhecimentos, qualificar e fortalecer o papel da mulher no cenário empresarial.

O evento será realizado no dia 21 de maio e contará com uma palestra sobre “Empreendedorismo”, com a Vereadora Comandante Nádia.

Tenente-Coronel da Brigada Militar, Nádia foi a primeira mulher a comandar Batalhões no Rio Grande do Sul e possui 28 anos de serviços prestados. Atualmente, é vereadora de Porto Alegre, reeleita com 11.172 votos. A Comandante foi responsável pela implantação da Patrulha Maria da Penha, em 2012.

Lançamento do projeto “Núcleo da Mulher Representante Comercial do Core-RS”

Palestrante: Vereadora Comandante Nádia

Tema: Empreendedorismo

Formato: Presencial e online

Horário: 17h30

Data: 21 de maio de 2024

Local: Sala Plenária da Sede do Core-RS (Rua José de Alencar, nº 1121, bairro Menino Deus, Porto Alegre)

Ingresso Solidário: 1 kg de alimento não perecível

Inscrição pelo link: https://forms.office.com/r/JAvSfTzDze

