Rio Grande do Sul Barragem 14 de Julho rompe no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Segundo o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi, a população precisa sair o mais rápido possível de suas casas Foto: Força Aérea Brasileira Foto: Força Aérea Brasileira

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi, divulgou um vídeo nesta quinta-feira (02) informando que a barragem 14 de Julho, no interior do Rio Grande do Sul, colapsou por conta da forte chuva que atinge diversas cidades gaúchas desde o início da semana.

Segundo o prefeito, a população precisa sair o mais rápido possível de suas casas. A expectativa, segundo Diogo, é que o rio suba de 2 a 4 metros a partir do colapso da barragem.

“Recebemos agora a informação da Ceran, que controla as barragens, que a barragem de 14 de Julho acabou de colapsar. A informação que a gente precisa passar para todos os moradores que vivem às margens do Rio das Antas e Rio do Taquari, é sair o mais rápido possível desse local. A tendência é que isso suba em torno de 2 a 4 m. Essa é a tendência que aconteça nos próximos minutos e nas próximas horas nos municípios mais abaixo, lá no Taquari. Importante: Isso é uma informação oficial e a gente precisa informar o máximo de pessoas possível dentro da margem do Rio das Antas e do Rio Taquari.”

Em uma postagem nas redes sociais, o governador do estado, Eduardo Leite, confirmou o problema na barragem. Em outro vídeo, o vice-governador gaúcho, Gabriel Souza, disse que a população que mora em áreas de risco precisa sair de casa.

“Qual é a orientação imediata: Não é para esperar, não é para perguntar se é verdade, porque estou dizendo para vocês com a máxima gravidade que posso lhes dizer. Saiam de casa e subam, além do que já está colocado os rios, seis metros acima. Pelo menos seis metros acima. Saiam das zonas abaixo dessa cota, porque realmente a situação é gravíssima, muito séria, e precisamos que todos, imediatamente, sigam essa orientação, sob penas de perdermos muitas vidas.”

https://www.osul.com.br/barragem-entra-em-colapso-no-rio-grande-do-sul/

2024-05-02