Rio Grande do Sul Governo federal já repassou quase R$ 100 milhões para reconstrução de pontes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Maioria das pontes, no entanto, ainda não foi refeita ou voltou a cair com novas chuvas Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Dos R$ 325 milhões já repassados aos municípios e ao governo do Rio Grande do Sul pelo MDR (Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional) em razão das chuvas, R$ 98 milhões foram para construção e reconstrução de pontes.

Os dados são relativos ao período de setembro do ano passado, quando um ciclone extratropical devastou parte importante do estado, até abril deste ano. Pelo menos 97 pontes precisaram ser reconstruídas ou passar por reparos, de acordo com as informações do MDR.

Duas delas ficam em Santa Tereza, a 145 km de Porto Alegre. O município recebeu no ano passado R$ 328 mil para reestabelecer a ponte pênsil localizada sobre o arroio Barramansa e mais R$ 1,6 milhão para recuperação de pilares da ponte dos Plátamos.

As obras estavam prestes a serem iniciadas. Com as chuvas de agora, tudo ficou embaixo d’água novamente.

A situação é mais crítica na região central da cidade. Uma ponte foi arrastada pela correnteza do rio e precisará ser totalmente reconstruída. O momento do desabamento foi filmado pela prefeita da cidade, Gisele Caumo.

Segundo a Defesa Civil, uma segunda ponte veio abaixo na localidade de Linha Pederneiras, na região de Santa Tereza. Equipes ainda avaliam se outras estruturas foram atingidas.

Em Santa Maria, a ponte sobre o arroio Grande, na rodovia RSC-287, também desabou e precisará ser reconstruída. O município está em estado de emergência desde janeiro por conta das chuvas intensas.

A ponte entre os municípios de Arroio do Meio e Lajeado é outra que vai precisar passar por reparos. O local está interditado para passagem de veículos. Juntos, os dois municípios receberam R$ 37 milhões nos últimos oito meses para ações de Defesa Civil.

