Copa do Mundo do Catar: Pedro comemora a convocação com pedido de casamento

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Atacante do Flamengo pediu a namorada em casamento após notícia de convocação para a Copa. (Foto: Reprodução/FlaTV)

O atacante Pedro decidiu celebrar a convocação para a Copa do Catar com uma atitude insólita: o pediu a namorada, Fernanda Nogueira, em casamento. Ela não estragou a festa e aceitou o pedido. “Quero deixar esse dia ainda mais especial porque a Fernanda é a mulher que quero levar pro resto da minha vida”, anunciou Pedro, antes de ajoelhar e mostrar o anel à então namorada e agora noiva.

Emocionado, ele colocou o anel de noivado no dedo de Fernanda sob aplausos de amigos e familiares que acompanharam a convocação de Tite em sua casa, no Rio. Ambos se abraçaram e se beijaram depois do acontecimento, que pegou a moça de surpresa. “Realmente não esperava. Era um dia especial para ele”, afirmou ela. O pedido de casamento foi transmitido ao vivo pela FLATV, canal oficial do clube no Youtube.

Protagonista nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo, Pedro já havia conquistado os torcedores e também conquistou Tite com seu faro de gol apurado e a técnica. Apesar de ser “grandalhão”, o atleta é hábil com os pés e capaz de dar assistências aos seus companheiros.

O centroavante de 25 anos, autor de 26 gols na temporada, terá a oportunidade de disputar sua primeira Copa. Sob o comando de Dorival Junior, vive seu ápice.

Dorival chegou, reergueu o time e deu oportunidade para Pedro brilhar ao tirar o centroavante do banco e colocá-lo ao lado de Gabigol. A estratégia deu resultado. “Dorival chegou e conseguiu tirar o melhor de cada jogador”, disse.

Declarado torcedor rubronegro, Pedro teve jornada de muito brilho, sobretudo, na disputa da Libertadores. Foi artilheiro, com 12 gols e eleito o craque da competição.

“Ano de amadurecimento, de crescimento pessoal como homem e jogador. É um dia pra ser comemorado”, festejou o centroavante, autor de um gol em dois jogos com a camisa da seleção. “Já estou pensando na Copa. Espero que possamos trazer o hexa.”

Festa nas redes

De maneira geral, os jogadores convocados mostraram sua reações nas redes sociais. Tornaram-se virais os vídeos publicados pelos atletas. Alex Telles chorou muito, Weverton demonstrou euforia. Neymar teve reação protocolar de quem já sabia que estaria na relação.

“Mais uma”, festejou o astro do Paris Saint-germain, em referência à terceira participação dele em Mundiais, em vídeo publicado no Instagram em que aparece com o filho, Davi Lucca. “Sentimento inexplicável, convocado para a missão hexa”, completou o camisa 10 da seleção.

Weverton decorou a casa com bexigas verdes e amarelas e outros itens comemorativos para assistir ao anúncio de Tite. “Momento especial. Estou muito, mas muito feliz. Faltam palavras pra descrever o que sinto”, disse o goleiro do Palmeiras.

