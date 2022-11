Esporte Os 11 do Brasil para o Hexa: números e curiosidades dos titulares da Seleção na Copa

Tite anunciou os 26 nomes que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Qatar. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O técnico Tite convocou os 26 nomes que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar. No entanto, apenas 11 vão começar jogando diante da Sérvia, no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília). Pela numeração que os jogadores usarão, já temos uma pista do time titular que o comandante tem na cabeça.

O provável Brasil que estreia na Copa deve ser: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro e Fred; Raphinha, Neymar e Paquetá; Richarlison. É a numeração do 1 ao 11 definida pela comissão técnica. Se essa será realmente a fomação que dará o pontapé inicial no Mundial, veremos somente daqui alguns dias, mas a verdade é que já dá para ter uma ideia de quem são esses “caras”.

Dos 11 citados acima, apenas quatro são estreantes em Copas: Alex Sandro, Lucas Paquetá, Raphinha e Richarlison. O atacante do Barcelona, por exemplo, tem apenas um ano de Seleção e “surgiu” já na reta final do ciclo, capitaneando a melhora da equipe. Os outros três, por sua vez, solidificaram sua titularidade nos últimos anos.

Quem mais jogou no último ciclo foi Marquinhos, que entrou em campo 44 vezes. Reserva na Copa do Mundo da Rússia, ele agora é parte essencial do time titular. Seu companheiro de zaga, Thiago Silva, vai para o quarto Mundial da carreira aos 38 anos de idade.

Os jogadores chamados se apresentam no dia 14 de novembro, em Turim, na Itália, onde a Seleção Brasileira vai treinar por cinco dias, no CT da Juventus, antes de viajar para o Qatar (dia 19 deste mês). A comissão técnica chega na cidade italiana entre os dias 12 e 13.

A Seleção estreia na Copa no dia 24, às 16h, contra a Sérvia, depois enfrenta a Suíça, no dia 28, às 13h. Para encerrar a participação no Grupo G, ela duela com Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h.

Confira os números e curiosidades dos 11 titulares do Hexa:

Alisson – Liverpool – 30 anos (2ª Copa do Mundo)

Fez 26 jogos no último ciclo e garantiu o título da Copa América de 2019. Depois da última Copa, trocou a Roma pelo Liverpool e ganhou tudo o que pôde com o clube inglês, onde é titular absoluto.

Danilo – Juventus – 31 anos (2ª Copa do Mundo)

Fez 27 jogos no último ciclo, marcou um gol e deu três assistências. Na Copa de 2018, chegou como titular, mas acabou sofrendo com lesões e não desfrutou de sua condição.

Marquinhos – PSG – 28 anos (2ª Copa do Mundo): Fez 44 jogos no último ciclo, marcou cinco gols e deu quatro assistências. Na Copa da Rússia, foi reserva e atuou por poucos minutos diante do México, nas oitavas de final da competição.

Thiago Silva – Chelsea – 38 anos (4ª Copa do Mundo): O mais experiente dos titulares, atinge seu quarto Mundial na carreira ainda com enorme importância. Será seu terceiro como titular (2014, 20218 e 2022). Fez 33 jogos no último ciclo e marcou um gol.

Alex Sandro – Juventus – 31 anos (1ª Copa do Mundo): Fez 27 jogos no último ciclo e marcou dois gols. Apesar de defender a Seleção desde 2011, disputa seu primeiro Mundial e será logo como titular.

Casemiro – Manchester United – 30 anos (2ª Copa do Mundo): Fez 37 jogos no ciclo, marcou cinco gols e deu duas assistências. Um dos capitães de Tite, vai para o Qatar disputar seu segundo Mundial.

Fred – Manchester United – 29 anos (2ª Copa do Mundo): Na Copa da Rússia, foi reserva e sofreu com problema física e agora, no Qatar, deve ser titular com Tite. Fez 20 jogos no ciclo e deu três assistências.

Raphinha – Barcelona – 25 anos (1ª Copa do Mundo): Tem, talvez, a história mais meteórica na Seleção entre os titulares. Estreou na Seleção em outubro de 2021 e já está na Copa. Não é à toa, foram 11 jogos no período, com cinco gols e quatro assistências. Joga no Barcelona.

Neymar – PSG – 30 anos (3ª Copa do Mundo): O “Menino Ney” já tem 30 anos e vai para a sua terceira Copa, talvez aquele em que ele tem menos responsabilidade nos ombros, apesar de ainda ser um diferencial na Seleção. Foram 31 jogos no último ciclo, com 18 gols e 20 assistências, participando de 38 tentos. Um dos pilares dessa formação de Tite, participou de quase todo esse último ciclo com 35 jogos, sete gols e uma assistência.

Richarlison – Tottenham – 25 anos (1ª Copa do Mundo): Outro personagem marcante desse último ciclo da Seleção, o atacante foi construindo seu espaço até chegar na titularidade da Copa. Foram 38 jogos no ciclo, marcando 17 gols e dando sete assistências.

