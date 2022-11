Brasil Enem 2022: saiba como consultar o local de prova, que será no domingo

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Informação está no cartão de confirmação de inscrição, disponível na Página do Participante, no portal do Inep. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Às vésperas do início do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, que começa no próximo domingo (13), a orientação para os candidatos é consultar o local de prova e se programar para chegar no dia com antecedência. A informação com o endereço está no cartão de confirmação de inscrição, disponível na Página do Participante, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A orientação é calcular o tempo que levará até o local usando o meio de transporte planejado. Se possível, percorra o caminho todo e, assim, se organize melhor no dia. Não se esqueça que, aos domingos, a frota de ônibus e trens, geralmente, é reduzida.

Tanto a versão impressa quanto a digital do Enem serão realizadas nos mesmos dias. A primeira prova será aplicada no próximo domingo e irá conter 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas; e redação.

No domingo seguinte (20), será a vez de matemática (45 questões) e ciências da natureza (45 questões).

Horários

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

O que levar

No dia da prova, o candidato deverá levar um documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos); Álcool em gel; Máscara de proteção facial (só não é obrigatória em locais que liberaram o uso em ambientes fechados); Caneta esferográfica preta fabricada em material transparente; Cartão de confirmação de inscrição; Lanche; e Água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo).

O Inep considera como documentos de identificação o e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital; e RG Digital. Mas atenção: O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal — capturas de tela não serão válidas. Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continuará vetado.

Não pode

O que não pode levar no dia prova são telefones celulares, calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de provas. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado; Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens; Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros; Bebidas alcoólicas, cigarro e/ou drogas ilícitas.

Atenção: O envelope porta-objetos, lacrado e identificado, deve ser mantido debaixo da carteira desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

A partir das 13h (horário de Brasília), é permitido ir ao banheiro, mas desde que acompanhado pelo fiscal.

