Copa do Mundo: entenda as chances de classificação às oitavas de Espanha, Alemanha, Japão e Costa Rica

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Alemães precisam bater a Costa Rica e torcer para que japoneses não pontuem contra espanhóis. (Foto: Reprodução/Twitter)

Depois de estrear com derrota para o Japão e empatar com a Espanha, a Alemanha ainda tem chances de classificação na Copa do Mundo. Mas para assegurar um lugar nas oitavas de final, os alemães já não dependem apenas das próprias forças.

Na última rodada, a Alemanha enfrenta a Costa Rica, enquanto Japão e Espanha duelam paralelamente. Nesse momento a Espanha lidera o grupo com 4 pontos e saldo de 7 gols. Em seguida estão Japão e Costa Rica com 3 pontos cada, enquanto os germânicos estão com 1.

Para se classificar, o time comandado pelo técnico Hansi Flick precisa vencer a Costa Rica e torcer para que a Espanha vença ou empate com o Japão.

O Japão, por sua vez, precisa vencer para se classificar, já que, com uma derrota ou empate diante da Espanha, poderia ser ultrapassado pelo vencer do confronto entre Alemanha e Costa Rica.

Com o grupo embolado, a própria Costa Rica chega ao último jogo sonhando, já que uma vitória diante da Alemanha e um empate entre Espanha e Japão daria a vaga ao time da América Central.

A última rodada do Grupo E acontece nesta quinta-feira (1), às 16h.

Alemanha

Se vencer a Costa Rica na última rodada, a seleção alemã precisa torcer por uma vitória ou empate da Espanha contra Japão; se os japoneses vencerem, terá que tirar seis gols de saldo da Espanha. Mas estará eliminada se se empatar com a Costa Rica na última rodada. Uma derrota para os costa-riquenhos na última rodada também resultará em eliminação.

Espanha

Se vencer o Japão na última rodada, a seleção espanhola avança para as oitavas de final. O mesmo acontece se empatar com a seleção japonesa. Entretanto, se perder para ao Japão na última rodada, a Espanha precisará torcer para um empate entre Costa Rica e Espanha; vitória costa-riquenha elimina os espanhóis, e triunfo alemão por sete gols de diferença também.

Japão

Se vencer a Espanha na última rodada, a seleção avança para as oitavas de final. Mas, se empatar com a Espanha na última rodada, avançará com empate entre Costa Rica e Alemanha; A eliminação virá em caso de vitória costarriquenha ou alemã por dois gols de diferença. Uma derrota para a Espanha também mandará a seleção do Japão para casa.

Costa Rica

Se vencer a Alemanha na última rodada, avança às oitavas de final. Se empatar com a Alemanha na última rodada, a Costa Rica avançará com qualquer vitória da Espanha ou se o Japão vencer por 14 gols de diferença. Um empate entre espanhóis e japoneses elimina os costarriquenhos. Se perder para a Alemanha na última rodada, também está eliminada.

