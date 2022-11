Mundial Após repercussão, brasileiro que aparece em vídeo ofendendo Gilberto Gil no Catar diz que se “solidariza”’ com cantor

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Empresário, identificado como Ranier Felipe dos Santos Lemache, vive nos Estados Unidos.(Foto: Reprodução/Instagram)

Após a repercussão do vídeo em que brasileiros aparecem ofendendo o cantor Gilberto Gil, um dos homens se identificou e pediu desculpas. O empresário Ranier Felipe dos Santos Lemache foi identificado por usuários do Twitter e fez uma publicação assumindo que fez provocações ao cantor por posições contrárias, mas negou ter feito as ofensas.

O cantor e sua mulher, Flora Gil, foram hostilizados por torcedores do Brasil quando entravam no estádio para assistir a partida de estreia da Seleção Brasileira, no Catar, na última quinta-feira (24). Após a circulação do vídeo, personalidades se solidarizaram com o cantor. Daniela Mercury chegou a fazer publicações oferecendo abadá e ingresso para show caso os torcedores fossem identificados.

No Twitter, internautas encontraram a conta do torcedor que foi identificado como o empresário de franquias Ranier Felipe dos Santos Lemache, que vive nos Estados Unidos mas tem negócios no Brasil. Em resposta, Lamache se posicionou sobre o caso e admitiu ter feito provocações, mas negou ter sido responsável pelas falas agressivas, com xingamentos contra o cantor.

“Gostaria de me solidarizar com o Sr. Gilberto Gil e sua família em virtude da ofensa que a ele fora proferida, uma vez que eu também não gostaria de ouvi-la. No entanto, estão veiculando a minha imagem essa ofensa o que não é verdade. Inobstante a minha divergência aos ideais políticos do Sr. Gilberto Gil, reitero o mais absoluto respeito que tenho ao nobre artista, porém, deixo claro novamente que a ofensa/xingamento não foi por mim proferido”.

No post, o empresário – dono de franquias no Rio de Janeiro – disse ter falado o nome do presidente Jair Bolsonaro durante a abordagem a Gil e “fez uma ironia” com a posição política do cantor. Ele atribuiu os xingamentos a um homem atrás dele.

“Em virtude da polarização política existente hoje no Brasil, uma outra pessoa que estava atrás de mim extrapolou e desferiu um xingamento ao Sr. Gilberto Gil. Entretanto, repita-se, NÃO FOI EU!!! (sic)”, completou.

Franquia

A Domino’s Brasil divulgou nota sobre o caso. Sem se referir diretamente a Lemache, a rede disse que vai apurar o caso e que “atitudes individuais de seus franqueados não refletem o posicionamento da marca”.

“A Domino´s Pizza Brasil repudia toda forma de violência e esclarece que atitudes individuais de seus franqueados não refletem o posicionamento da marca, por isso, apura o caso com toda seriedade”, publicou a empresa.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) afirmou ainda que Lemache recebeu ilegalmente o Auxílio Brasil. O empresário ainda não havia se manifestado sobre a acusação até a última atualização desta notícia.

