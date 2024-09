Futebol Seleção Brasileira goleia Fiji por 9 a 0 na Copa do Mundo Sub-20 de futebol feminino

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Jogadoras do Brasil celebram um dos gols da vitória sobre Fiji no Mundial Sub-20 Feminino. (Foto: Fabio Souza/CBF)

A Seleção Brasileira estreou com uma goleada histórica no Mundial Sub-20 Feminino. A vitória por 9 a 0 sobre Fiji, em Medellín, iguala o melhor resultado do Brasil na história da competição, alcançado em 2016 contra outra equipe da Oceania, Papua Nova Guiné. Vitória Amaral e Natália Vendito fizeram dois gols, cada. Completaram o placar Lara Dantas, Priscila, Milena, Fernanda e Gisele.

A Seleção Brasileira não deu chances para Fiji. Logo no começo da partida, Lara aproveitou o rebote da goleira e emendou de bate-pronto para abrir o placar. Ainda antes dos 10 minutos da primeira etapa, Vitória Amaral ampliou com um golaço de fora da área, chutando na gaveta. Quinze minutos depois, Vitória repetiu o feito. Ela recebeu na entrada da área e emendou um balaço para fazer o seu segundo gol na partida.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, Vitória Amaral cruzou rasteiro e Vendito completou para o gol. Não deu tempo para comemorar e Vendito novamente marcou com um golaço de meia bicicleta, fechando a conta da primeira etapa.

O Brasil não tirou o pé no segundo tempo. Aos 4 minutos do segundo tempo, a capitã Priscila converteu o pênalti com maestria e fez o sexto gol da equipe. Trinta minutos depois, Milena chutou de fora da área e a goleira de Fiji aceitou. Em seguida, foi a vez de Fernanda completar o cruzamento para marcar o oitavo. Por fim, Gisele completou de cabeça outro cruzamento e fechou a goleada.

Além de Fiji, a chave do Brasil conta com outras duas equipes: França e Canadá. Mais cedo, as francesas e canadenses estrearam com um empate em 3 a 3. Assim, a vitória brasileira coloca a seleção na liderança isolada do grupo.

Novidade no VAR

Após o pênalti marcado para o Brasil no início do segundo tempo, a treinadora de Fiji, Angelina Chua, pediu a revisão do lance no vídeo. O “desafio do VAR” é uma novidade do Mundial Sub-20 Feminino. Agora, cabe aos treinadores e treinadoras solicitar a revisão do VAR, e cada equipe tem direito a dois pedidos. Se a arbitragem mudar sua decisão, o pedido não é contabilizado. Mas a árbitra da partida, depois de rever o lance, manteve a penalidade, convertida pela atacante Priscila.

O Mundial Sub-20 de 2024 é o primeiro torneio com 24 seleções, que se dividem em seis grupos. A final será no dia 22 de setembro, no El Campín. Outra novidade é a introdução da fase de oitavas de final. Classificam-se os dois melhores de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados.

