Futebol Internacional e Grêmio planejam mudanças para 2025

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Foto: Divulgação

Para os torcedores gremistas e colorados, 2024 tem sido um ano difícil e repleto de desafios. O que começou como uma temporada promissora e cheia de expectativas, em poucos meses desmoronou e transformou o ano em algo para se esquecer.

O Internacional, por exemplo, investiu mais de R$ 80 milhões em reforços na janela de transferências do início do ano, trazendo nomes de peso como o atacante Rafael Borré e o volante Thiago Maia. Nas apostas esportivas, o time chegou a ser cotado como um dos favoritos ao título do Brasileirão antes do campeonato começar.

No Grêmio, apesar dos gastos mais contidos, também foram feitas contratações que geraram grande expectativa, como o atacante Yeferson Soteldo e o centroavante Diego Costa. No entanto, um conjunto de fatores dentro e fora de campo prejudicaram duramente a temporada dos dois maiores clubes gaúchos.

Eliminações nas Copas

Um dos golpes mais duros de 2024 foram as eliminações precoces do Grêmio e do Internacional nas disputas nacionais e sul-americanas. Reconhecidos por serem “copeiros” e difíceis de serem derrotados em disputadas mata-mata, as duas equipes gaúchos decepcionaram seus torcedores na atual temporada.

Na disputa da Copa Sul-Americana, o Inter foi eliminado ainda nos playoffs de oitavas de final, pelo clube argentino Rosário Central. Já na Copa do Brasil, o colorado caiu na terceira fase ao perder para o Juventude em um placar agregado de 3×2.

O Grêmio, que estava na Copa Libertadores da América, sofreu uma dramática eliminação nos pênaltis contra o Fluminense. Na Copa do Brasil, ocorreu um roteiro muito similar, com mais uma derrota decidida nos pênaltis, dessa vez contra o Corinthians.

Prejuízos com as enchentes

Um fator extracampo que influenciou diretamente na temporada dos dois times foram as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, em maio. Agora, alguns meses após o ocorrido, as estimativas são de que o desastre natural tenha gerado prejuízos superiores a R$ 50 milhões para os clubes do estado.

Além de inviabilizar o uso do Beira-Rio e da Arena do Grêmio, as enchentes na região obrigaram os clubes a refazerem seus planejamentos logísticos e gastarem muito acima do esperado com as viagens. Apesar da CBF ter paralisado o Campeonato Brasileiro por duas semanas após o desastre, as consequências das chuvas fortes permaneceram por muito mais tempo.

O Internacional voltou a mandar suas partidas no Beira-Rio no início de julho, 70 dias depois das enchentes. O Grêmio, por sua vez, precisou ficar ainda mais tempo longe da arena, retornando somente no início de setembro, na partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

Retomada para 2025

Após as eliminações e decepções de 2024, tanto o Grêmio como o Internacional já iniciaram o planejamento pensando na temporada de 2025. No Grêmio, a expectativa é de que haja um movimento de renovação, com a saída de jogadores experientes do time, com contratos que terminam no final do ano. Nos bastidores, também é discutida a possibilidade de encerrar o vínculo com o técnico Renato Gaúcho e procurar um novo nome de peso no mercado.

No Inter, a preocupação atual é em fortalecer a zaga do time para a temporada de 2025, pois alguns nomes do setor deverão deixar o colorado no final do ano. Segundo fontes ligadas ao clube, os investimentos para a próxima temporada serão mais cautelosos, após os gastos elevados em 2024. Oficialmente, o Internacional não revela nomes de possíveis reforços, mas de acordo com os setoristas que acompanham os bastidores, uma das prioridades é o zagueiro Caetano, que joga atualmente no Corinthians.

