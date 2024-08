Grêmio Nos pênaltis, Grêmio perde para o Corinthians e se despede da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

No tempo regulamentar, equipes voltaram a empatar em 0 a 0. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Emoção não faltou na noite dessa quarta-feira (7) no duelo entre Grêmio e Corinthians, em Curitiba (PR), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após um novo 0 a 0, a classificação foi resolvida nos pênaltis e quem avançou às quartas foi a equipe paulista, que venceu por 3 a 1. Restam agora para o time comandado por Renato Portaluppi as disputas da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.

A partida foi realizada no Paraná porque o Tricolor gaúcho ainda não tem sua Arena à disposição. O retorno será no dia 1º de setembro – conforme a situação do gramado, no entanto, a data pode ser antecipada para 17 de agosto.

Jogo

Assim que a bola rolou no Alto da Glória, Grêmio e Corinthians fizeram um duelo bastante movimentado desde o primeiro tempo. A primeira finalização, no entanto, demorou a sair.

Aos 15 minutos, Pedro Henrique teve chance cara a cara, mas finalizou em cima de Marchesín. E para a “sorte” do atacante corintiano, ele estava impedido.

O Grêmio respondeu na sequência. E foram duas chances com Soteldo, que fez o goleiro Hugo Souza trabalhar.

E o visitante ainda voltou a levar perigo, desta vez com Ángel Romero, que aos 34 minutos exigiu mais uma vez uma boa defesa de Marchesín.

A primeira etapa terminou com domínio do lado gremista, que finalizou mais vezes do que o Corinthians. Porém, o placar seguiu intacto.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu bem disputado e com chances para os dois times. E claras.

Porém, nenhuma das equipes conseguiu aproveitar e, com um novo 0 a 0 no placar, a definição foi para os pênaltis.

Na disputa de penalidades, Edenílson e Pavón isolaram suas cobranças pelo Grêmio, enquanto Hugo Souza defendeu batida de Cristaldo, e com isso a equipe paulista, com 100% de aproveitamento, se garantiu na próxima fase da Copa do Brasil.

O próximo compromisso do time gaúcho será às 19h deste sábado (10) contra o Cuiabá, na casa do adversário, pelo Brasileirão. O Tricolor ocupa a 14ª colocação na tabela de classificação, com 21 pontos. Uma vitória é fundamental para a equipe se distanciar da zona de rebaixamento. Depois, volta ao Estádio Couto Pereira, em Curitiba, para o primeiro duelo como mandante nas oitavas de final da Libertadores contra o Fluminense.

Ficha técnica

— Grêmio: Marchesín, Rodrigo Ely, Jemerson, Kannemann (Dodi), João Pedro (Edenílson), Carballo (Diego Costa), Villasanti, Cristaldo, Reinaldo, Pavón e Soteldo. Técnico: Renato Portaluppi.

— Corinthians: Hugo Souza, Félix Torres, Gustavo Henrique, Cacá, Matheuzinho, Charles (Matheus Araújo), Ryan (André Ramalho), Igor Coronado (Breno Bidon), Matheus Bidu (Garro), Ángel Romero e Pedro Henrique (Giovane). Técnico: Ramón Díaz.

— Arbitragem: Bruno Arleu De Araujo (RJ), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG).

