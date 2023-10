Porto Alegre Copa do Mundo Feminina de 2027: prefeitura de Porto Alegre oficializa processo para ser sede de jogos da competição

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

A Arena do Grêmio e o Beira-Rio são os dois estádios indicados no documento Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA A Arena do Grêmio e o Beira-Rio são os dois estádios indicados no documento. (Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA) Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA

A prefeitura de Porto Alegre entregou, nesta terça-feira (24), a declaração de intenção e o contrato para ser cidade-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O documento foi assinado pelo prefeito Sebastião Melo e encaminhado para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Essa será a décima edição do evento. A definição da sede do Mundial ocorrerá em 18 de maio de 2024. A última Copa foi realizada neste ano na Austrália e na Nova Zelândia.

A Arena do Grêmio e o Beira-Rio são os dois estádios indicados no documento como possíveis locais para receber jogos do torneio. O Brasil é um dos países candidatos a sediar a Copa, que será a 10ª edição do mundial feminino.

“A Capital tem toda a estrutura para receber o mundial, pois temos dois estádios com condições de acolher este torneio que movimenta o futebol feminino no mundo todo”, afirma a titular da secretaria municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) Débora Garcia.

Disputam como país-sede, além do Brasil, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, México, Holanda e África do Sul. A entrega da documentação atende ao prazo estabelecido pela confederação para viabilizar toda a documentação exigida pela FIFA.

O encontro que serviu para a entrega da documentação exigida ocorreu na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), com a participação da secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude Débora Garcia, do secretário estadual de Esporte e Lazer Danrlei de Deus, do vice-presidente da FGF, Antonio Luiz Dal Prá e do secretário geral da FGF, Mauro Rocha.

Também nesta terça, Danrlei entregou à FGF o documento que oficializa o apoio do governo do Estado à candidatura de Porto Alegre como cidade-sede. Assinado pelo governador Eduardo Leite, o documento foi encaminhado pela entidade gaúcha para a CBF.

2023-10-25