Rio Grande do Sul Quase 140 mil crianças e adolescentes são atendidas nos postos de saúde do Rio Grande do Sul no “Dia D” de Multivacinação

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O total de doses aplicadas foi de 129 mil Foto: Alex Rocha/PMPA O total de doses aplicadas foi de 129 mil. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O “Dia D”, da Campanha de Multivacinação de crianças e adolescentes abaixo dos 15 anos teve, no último sábado (21), 139,9 mil pessoas do grupo-alvo foram até os postos de saúde do Rio Grande do Sul.

Um levantamento do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) apurou, junto aos municípios, que dessas, 74.827 receberam algum tipo de vacina que estava em atraso ou na data recomendada. A campanha segue até este sábado (28).

Com relação à faixa etária dos vacinados no “Dia D”, 42% tinham de 0 a 4 anos, 26% de 5 a 9 anos e 31% entre 10 e 14 anos (o 1% que sobra é de pessoas de outras faixas etárias). O total de doses aplicadas foi de 129.152, considerando que um indivíduo pode receber mais de um tipo de vacina. Em Porto Alegre foram aplicadas 15.672 doses.

Os imunobiológicos mais aplicados foram o da covid-19, febre amarela, HPV (masculino), meningo ACWY e varicela.

Considerando o período transcorrido desde o início da campanha no dia 14 deste mês, 232.259 crianças e adolescentes compareceram às unidades de saúde, e 48% receberam algum tipo de vacina. O total de doses aplicadas até o momento é de 202.861.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/quase-140-mil-criancas-e-adolescentes-compareceram-aos-postos-de-saude-do-rio-grande-do-sul-no-dia-d-de-multivacinacao/

Quase 140 mil crianças e adolescentes são atendidas nos postos de saúde do Rio Grande do Sul no “Dia D” de Multivacinação

2023-10-25