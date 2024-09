Inter Copa do Mundo Feminina no Brasil: comitiva da Fifa vistoria o Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Estádio Beira-Rio foi indicado pela CBF para sediar jogos do Mundial Feminino de 2027 Foto: Luciano Lanes/PMPA O Estádio Beira-Rio foi indicado pela CBF para sediar jogos do Mundial Feminino de 2027. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma comitiva técnica da Fifa (a entidade máxima do futebol) esteve em Porto Alegre na quinta-feira (26) para vistoriar o Estádio Beira-Rio. A Capital gaúcha é uma das 12 cidades brasileiras selecionadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) como candidatas a sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

A prefeitura acompanhou a inspeção, apresentando um vídeo institucional do município e destacando a vocação de Porto Alegre como sede de grandes eventos internacionais, incluindo as edições da Copa do Mundo de futebol masculino de 1950 e 2014.

A visita faz parte de um cronograma de inspeções realizado entre 25 de setembro e 11 de outubro. O objetivo da equipe de especialistas da Fifa é avaliar aspectos operacionais e de infraestrutura nas cidades candidatas. Além dos estádios, são analisados elementos como transportes, aeroportos e a capacidade hoteleira.

O compromisso da cidade com o legado esportivo e o desenvolvimento do futebol feminino também são fatores importantes, segundo a Fifa. Uma nova rodada de inspeções será realizada em novembro, com foco nas instalações de treinamento e nos hotéis das equipes. A decisão final da Fifa sobre os estádios e as cidades-sede está prevista para ser anunciada no início de 2025.

Confira as cidades e os estádios indicados pela CBF para a Copa do Mundo Feminina de 2027:

– Belém: Estádio Mangueirão

– Belo Horizonte: Estádio Mineirão

– Brasília: Estádio Nacional

– Cuiabá: Arena Pantanal

– Fortaleza: Arena Castelão

– Manaus: Arena da Amazônia

– Natal: Arena das Dunas

– Porto Alegre: Estádio Beira-Rio

– Recife: Arena de Pernambuco

– Rio de Janeiro: Estádio do Maracanã

– Salvador: Arena Fonte Nova

– São Paulo: Arena de São Paulo

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/copa-do-mundo-feminina-no-brasil-comitiva-da-fifa-vistoria-o-estadio-beira-rio-em-porto-alegre/

Copa do Mundo Feminina no Brasil: comitiva da Fifa vistoria o Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

2024-09-27