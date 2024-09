Rio Grande do Sul Saiba como fica o clima no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira

26 de setembro de 2024

Instabilidade deve diminuir nesta sexta-feira, mas o tempo continua nublado e com chance de garoa. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Em uma semana marcada por altos volumes de chuva, a instabilidade deve diminuir no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (27), mas o tempo continuará nublado na maior parte do mapa gaúcho e com ocorrência de garoa em áreas isoladas. A projeção é da empresa de meteorologia Metsul.

No Leste do Estado (o que inclui a região das lagoas, Litoral, Serra e Região Metropolitana de Porto Alegre), o dia deve ser de muitas nuvens, alternadas a novos episódios de chuva. “O ar mais ameno que cobre o Rio Grande do Sul traz um dia bastante agradável na temperatura em quase todas as cidades gaúchas, com marcas pouco acima de 20ºC no turno da tarde”, detalhe o site metsul.com.

Para o fim de semana, o tempo tende a se firmar em todo o Estado, com Sol. Mas a chuva certamente retornará na segunda-feira (3o) nas regiões Sul e Oeste, talvez chegando a pontos do Centro do mapa, e cobrindo todo o mapa no dia seguinte. “Não são esperados volumes excessivos, mas podem ocorrer temporais isolados. A partir da quarta, a chuva se concentrará na Metade Norte e poderá ocorrer localmente com força e temporais isolados.

Como foi a quinta-feira

Temporais seguiram castigando o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, com granizo de tamanhos variados e vendavais que causaram estragos na Região Metropolitana de Porto Alegre e Interior do Estado. De acordo com a Metsul, os ventos mais intensos foram registrados na Região Noroeste.

Em Palmeira das Missões, onde houve vários estragos, as rajadas chegaram a 102 km/h. Em Sete de Setembro, nas Missões, o ginásio polidesportivo do município veio abaixo com o vento na madrugada. Na Capital e cidades vizinhas, um vendaval durante a madrugada causou destelhamentos de imóveis.

Houve também novos temporais de granizo, com danos em lavouras em diferentes municípios. A Região Metropolitana de Porto Alegre teve o fenômeno no começo da manhã, ainda que miúdo e sem danos. Mas a chuva foi intensa.

Em Porto Alegre, a precipitação ao longo do dia totalizou ao menos 50 milímetros até o fim da tarde, volume equivalente a um terço da média mensal. Já na semana, acumula 110 milímetros, ou 70% da média do mês todo. A chuva torrencial do meio da manhã alagou diversas ruas da capital e interrompeu totalmente algumas vias.

O nível do Guaíba apresentou elevação crescente, chegando a 1,5 metro no início da noite. Não há, porém, risco de grande enchente, pois a cota de transbordamento no Cais Mauá é de 3 metros e não choveu muito nas bacias que desaguam em Porto Alegre. Já no Vale do Rio Pardo, o alto volume de chuva fez com que o rio Pardinho superasse a cota de inundação.

A chuva volumosa da semana se concentrou na Metade Sul do mapa gaúcho, região que não afeta o nível do Guaíba diretamente, com cheias de rios como o Piratini, Camaquã e Santa Maria. Choveu até essa quinta entre 100 e 320 milímetros na grande maioria das cidades do Sul do Estado, com alagamentos, inundações e até bloqueio da rodovia federal BR-116.

(Marcello Campos)

