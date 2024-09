Porto Alegre Proteção contra enchentes e desenvolvimento econômico dominam debate entre candidatos à prefeitura de Porto Alegre na TV Pampa

Por Pedro Marques | 26 de setembro de 2024

Maria do Rosário (PT), Felipe Camozzato (Novo) e Sebastião Melo (MDB) participaram do debate apresentado por Magda Beatriz. (Foto: Divulgação/TV Pampa)

Na noite dessa quinta-feira (26), a TV Pampa realizou um debate com os candidatos à prefeitura de Porto Alegre. O evento, marcado por um formato dinâmico de perguntas e respostas, abordou temas essenciais como obras públicas, saneamento, mobilidade urbana, saúde, educação, segurança e desenvolvimento econômico, oferecendo aos eleitores a oportunidade de avaliar as propostas dos concorrentes ao Executivo municipal.

Participaram do debate Felipe Camozzato (Novo), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB). A candidata Juliana Brizola (PDT) não compareceu devido a problemas de saúde. Porto Alegre conta com oito candidatos na disputa, sendo os demais Carlos Alan (PRTB), César Pontes (PCO), Fabiana Sanguiné (PSTU) e Luciano do MLB (Unidade Popular).

O debate foi estruturado em três blocos. O primeiro incluiu a apresentação dos candidatos e duas rodadas de perguntas e respostas. No segundo bloco, foram realizadas mais três rodadas de questionamentos. O último bloco trouxe uma nova rodada de perguntas, seguida das considerações finais. O debate foi mediado pela jornalista Magda Beatriz.

Logo na fase de apresentação, todos os candidatos abordaram a questão das chuvas que atingiram Porto Alegre recentemente, além das enchentes de maio. Maria do Rosário criticou a atual gestão, afirmando que “aquele que está na prefeitura está no ‘cada um por si'”. Segundo ela, a manutenção preventiva para evitar alagamentos não foi devidamente realizada. Camozzato destacou o impacto das enchentes na cidade: “Conviver com o medo tem sido uma realidade em Porto Alegre”. O atual prefeito, Sebastião Melo, ressaltou os esforços de sua gestão: “Choveu muito nesta sexta e eu estava na rua desde a madrugada. Desde as enchentes de maio, recuperamos grande parte da cidade, e todas as casas de bomba estão em funcionamento”.

No primeiro bloco de perguntas, Maria do Rosário questionou Camozzato sobre as obras de saneamento. O candidato do Novo defendeu a concessão do saneamento como solução para melhorar as obras na Capital, criticando a atuação do setor público: “O órgão público não tem condições de executar as obras. Veja o exemplo das obras da Copa”. Em resposta, a petista assegurou que o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto) não será privatizado, afirmando que a drenagem não funciona devido aos canos entupidos.

Sebastião Melo, por sua vez, negou a privatização do Dmae, mas mencionou que está prevista uma “parceirização” para captar recursos destinados à drenagem. Sobre a questão tributária, Melo destacou a redução de impostos em 62 atividades e garantiu: “Não aumentarei impostos. Cancelamos o aumento do IPTU, que chegaria a mil por cento”.

Em resposta às críticas de ser “anticapitalista e contra o empreendedorismo”, Maria do Rosário defendeu sua proposta de criar a Casa do MEI, para oferecer apoio jurídico e contábil aos microempreendedores. Ela também mencionou sua intenção de ouvir motoristas de aplicativos. “A linha do Brasil, sob Lula, é desenvolvimentista, e quero que Porto Alegre siga o mesmo caminho”, afirmou.

No campo da segurança, Camozzato criticou a atuação de Maria do Rosário como ministra dos Direitos Humanos durante o governo Dilma Rousseff, alegando que os índices de violência cresceram durante sua gestão. “Houve uma explosão de homicídios”, declarou. A candidata do PT respondeu que pretende aumentar o número de guardas municipais e melhorar a iluminação pública.

Já na área de educação, Sebastião Melo destacou a criação de mais de 7 mil vagas para crianças de 0 a 5 anos em seu mandato e prometeu zerar o déficit existente. Ele também propôs uma revisão no papel dos diretores escolares, que atualmente acumulam funções administrativas e de manutenção.

O debate foi transmitido ao vivo pela TV Pampa, com retransmissão pela Rádio Liberdade (82,5 FM), e está disponível no YouTube e no Facebook da emissora. (Pedro Marques)

2024-09-26