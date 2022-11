Futebol Copa do Mundo: guia sobre a competição internacional

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A competição tem sido disputada a cada 4 anos desde seu torneio inaugural no Uruguai em 1930, exceto em 1942 e 1946 Foto: Divulgação A competição tem sido disputada a cada 4 anos desde seu torneio inaugural no Uruguai em 1930, exceto em 1942 e 1946. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A contagem regressiva para a Copa do Mundo está acabando e logo iremos presenciar, mais uma vez, a maior competição esportiva do mundo. O torneio internacional é um dos eventos históricos da humanidade, sendo contemplado por praticamente todos os países do mundo. Mas ainda existem algumas dúvidas sobre a Copa, por isso, resolvemos fazer aqui um Guia sobre a competição e sua importância. Caso você não saiba muito sobre o evento, ou se apenas quer conhecer melhor sobre a Copa, confira o guia abaixo:

O que é a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo é um torneio internacional de futebol disputado por seleções nacionais masculinas profissionais de vários países. É uma das competições esportivas mais populares de todos os tempos, onde mais de 3 bilhões de pessoas estiveram sintonizadas para assistir a edição de 2014. Os torcedores viajam de todo o mundo para acompanhar seus times favoritos e ver alguns dos jogadores mais talentosos do futebol mundial.

A Copa do Mundo é composta de seleções de seis zonas continentais diferentes – África, Ásia, Europa, América do Norte e Central e Caribe, Oceania e América do Sul.

A Copa é realizada de quanto em quanto tempo?

A Copa do Mundo – torneio de futebol mais prestigiado do mundo – é disputada a cada quatro anos. Esta programação permite que haja tempo para os torneios de qualificação e play-offs, para que as 32 seleções participem do torneio final de mais ou menos um mês de duração.

Quando começou a Copa do Mundo?

A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930, e foi proposta por Jules Rimet, que queria criar uma competição internacional entre equipes de futebol masculino (na época, o futebol não fazia parte dos Jogos de Verão – Olimpíadas). O torneio era composto por 13 equipes convidadas e aconteceu no Uruguai, país que também venceu a primeira edição do torneio.

A Copa do Mundo acontece a cada 4 anos, mas por quê?

O intervalo de quatro anos entre cada torneio da Copa do Mundo dá tempo para que os jogos de qualificação sejam disputados. Enquanto muitos de nós gostaríamos de ver a Copa do Mundo acontecer a cada ano, tenho certeza de que todos concordamos que é um evento grande demais e especial demais para ser apressado.

A competição tem sido disputada a cada 4 anos desde seu torneio inaugural no Uruguai em 1930, exceto em 1942 e 1946 quando não foi realizada por causa da Segunda Guerra Mundial. Em 2018, pela primeira vez na história da Copa do Mundo, todas as 211 nações membros entraram no processo de qualificação para a Copa do Mundo. Com a Rússia se qualificando automaticamente como o país anfitrião, as 210 nações restantes competiram pelos 31 lugares restantes durante 872 jogos.

Quantas Copas do Mundo já foram disputadas?

Houve um total de 21 Copas do Mundo: a primeira foi em 1930 e a mais recente em 2018.

Quem ganhou a Copa do Mundo em 2018?

A França derrotou a Croácia por 4 a 2 na final de 2018 para reivindicar seu segundo título da Copa do Mundo. A última vez que a França venceu o torneio internacional foi em 1998, quando também serviu como país-sede do torneio.

Qual a diferença entre a Copa do Mundo e o futebol nas Olimpíadas?

O torneio da Copa do Mundo é mais longo e contém mais jogos e equipes do que os Jogos de Verão – Olimpíadas. Para comparar, a Copa do Mundo de 2018 consistiu de 32 seleções e um total de 64 partidas. Nas Olimpíadas de 2016, houve 16 equipes e 32 partidas.

A outra grande diferença entre os dois eventos é o limite de idade das Olimpíadas. O regulamento dos Jogos de Verão exige que os jogadores tenham menos de 23 anos de idade, sendo que cada equipe pode ter até três jogadores acima da idade permitida.

Qual foi o país que mais ganhou Copas do Mundo?

O Brasil é o maior vencedor das Copas do Mundo com cinco títulos mundiais. A Itália e a Alemanha estão uma atrás, com quatro vitórias cada.

Muitos torcedores já começaram a se preparar para a Copa do Mundo de 2022, seja para torcer e vibrar como para aproveitar as novas chances que irão surgir com as casas de apostas – segmento iGaming que segue crescendo e se expandindo cada vez mais para todo o mundo. Vale ressaltar que, segundo as casas de apostas, o cenário para a seleção brasileira é otimista, já que as Casas de apostas apontam Brasil como favorito a conquistar a Copa do Mundo.

Confira os países que ganharam a Copa do Mundo:

1930 no Uruguai : Uruguai venceu a Argentina por 4 a 2;

1934 na Itália: Itália venceu a Tchecoslováquia por 2 a 1;

1938 na França: Itália venceu a Hungria por 4 a 2;

1950 no Brasil: Uruguai venceu o Brasil por 2 a 1;

1954 na Suíça: Alemanha Ocidental venceu a Hungria por 3 a 2;

1958 na Suécia: Brasil venceu a Suécia por 5 a 2;

1962 no Chile: Brasil venceu a Tchecoslováquia por 3 a 1;

1966 na Inglaterra: Inglaterra venceu a Alemanha Ocidental por 4 a 2;

1970 no México: Brasil venceu a Itália por 4 a 1;

1974 na Alemanha Ocidental: Alemanha venceu os Países Baixos por 2 a 1;

1978 na Argentina: Argentina venceu a Holanda por 3 a 1;

1982 na Espanha: Itália venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 1;

1986 no México: Argentina venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 2;

1990 na Itália: Alemanha Ocidental venceu a Argentina por 1 a 0;

1994 nos EUA: Brasil venceu a Itália por 3 a 2 nos pênaltis;

1998 na França: França venceu o Brasil por 3 a 0;

2002 no Japão: Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0;

2006 na Alemanha: Itália venceu a França por 5 a 3 nos pênaltis;

2010 na África do Sul: Espanha venceu a Holanda por 1 a 0;

2014 no Brasil: Alemanha venceu a Argentina por 1 a 0;

2018 na Rússia: França venceu a Croácia por 4 a 2.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol