Weah e Bale marcam no empate entre Gales e Estados Unidos pela Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Weah - filho do nigeriano George Weah, melhor jogador do mundo em 1995 - abriu o placar para os norte-americanos, mas Bale, de pênalti, empatou para os galeses Foto: Reprodução/Twitter Weah - filho do nigeriano George Weah, melhor jogador do mundo em 1995 - abriu o placar para os norte-americanos, mas Gareth Bale, de pênalti, deixou tudo igual para os galeses. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Fechando a primeira rodada do grupo B da Copa do Mundo 2022, Estados Unidos e País de Gales empataram em 1 a 1 na tarde desta segunda-feira (21) (noite no Catar). Os Estados Unidos saíram na frente, mas cederam empate em 1 a 1 com País de Gales. Weah – filho do nigeriano George Weah, melhor jogador do mundo em 1995 – abriu o placar para os norte-americanos, mas Gareth Bale, de pênalti, deixou tudo igual para os galeses.

Essa foi a primeira vez que as duas seleções se enfrentaram em Copas. Os únicos confrontos entre eles foram em dois amistosos: um em 2003 com vitória por 2 a 0 dos Estados Unidos e outro empate em 0 a 0 em 2020.

A última participação dos americanos em um Mundial foi em 2014, no Brasil, quando acabaram eliminados nas oitavas de final pela Bélgica. Por outro lado, País de Gales, não jogava uma Copa há 64 anos. Em 1958, os galeses caíram nas quartas de final do torneio, após uma derrota para o Brasil por 1 a 0, com direito a um golaço de Pelé.

O jogo

O 1º tempo foi de maior domínio americano, mas com poucas chances claras de gol para os dois lados. Logo aos 9 minutos, Rodon se atrapalhou ao tentar afastar um cruzamento e quase marcou contra para os Estados Unidos. Na sequência, Sargent carimbou a trave e por muito pouco não abriu o placar para a equipe americana.

De tanto pressionar, Weah, aos 35, arrancou e finalizou com categoria para fazer 1 a 0 para os Estados Unidos.

A seleção galesa voltou melhor para o 2º tempo e chegou com perigo em busca do empate. Aos 18, Ben Davies cabeceou e obrigou Turner a fazer uma grande defesa. O time americano sentiu a pressão galesa, se fechou e apostou nos contra-ataques.

Até que aos 34, Zimmermann derrubou Bale na área. Na cobrança, o maior artilheiro da história do país converteu e evitou a derrota do País de Gales na estreia do Mundial do Qatar.

Situação do grupo

O outro jogo do grupo também aconteceu nesta segunda-feira. A Inglaterra venceu o Irã por 6 a 2, garantindo os súditos de Charles III como líderes do grupo B, com três pontos. Estados Unidos e País de Gales, também súditos de Sua Majestade, vêm logo em seguida, com um. O Irã é o lanterna da chave sem pontos.

Os quatro times voltam a jogar na sexta-feira (25): País de Gales x Irã, às 07h e Inglaterra x Estados Unidos às 16h. Horários de Brasília.

