Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

A instituição suspendeu, no último sábado a confecção de novos passaportes devido à falta de verba destinada ao controle migratório Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A instituição suspendeu, no último sábado (19), a confecção de novos passaportes devido à falta de verba destinada ao controle migratório. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Economia informou nesta segunda-feira (21) que não tem previsão de repasse de verba para a Polícia Federal (PF), e acrescentou que essa deliberação deve ser levada para a próxima reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO), sem data para acontecer.

A PF, por sua vez, questionada sobre o assunto, apenas ressaltou que não recebeu nenhum comunicado oficial do governo federal, de quando o problema orçamentário vai ser solucionado. Questionado sobre as causas que levaram à falta de orçamento disponível para a confecção dos documentos, o Ministério da Economia se limitou a dizer que “não fará comentários adicionais sobre o assunto”.

Suspensão

A instituição suspendeu, no último sábado (19), a confecção de novos passaportes devido à falta de verba destinada ao controle migratório e emissão do documento de viagem. Mas informou que o agendamento online e o atendimento nos postos estão funcionando normalmente, sem previsão de entrega do passaporte solicitado.

Em média o prado de entrega do documento ocorria em seis dias após o atendimento presencial, o que pode variar também dependendo da localização onde foi feito o pedido, já que as cadernetas são impressas na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. E este ano as unidades da PF nos estados, entregaram desde janeiro até outubro, mais de 1.940.784 de passaportes. As informações são da CNN.

Distribuição de passaportes no país em 2022:

Janeiro – 147.835

Fevereiro – 162.436

Março – 193.922

Abril – 182.684

Maio – 228.373

Junho – 207.450

Julho – 221.418

Agosto – 220.776

Setembro – 198.189

Outubro – 177.701

