Copa do Mundo: na Seleção da França, atenções estão voltadas para a condição física do atacante Benzema

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Atleta do Real Madrid ganhou a Bola de Ouro de 2022 como melhor jogador do planeta. (Foto: Divulgação/FIF)

Em meio aos preparativos para a Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo domingo (20), as atenções da Seleção da França estão voltadas para a condição física do atacante Karim Benzema. O último jogo completo do astro do Real Madrid foi em 19 de outubro e, desde então, ele só esteve em campo por 28 minutos, ficando fora de cinco das seis partidas do clube.

Ganhador da “Bola de Ouro” de 2022 como melhor jogador do planeta, Benzema perdeu dez jogos do Real Madrid e dois pelo escrete de seu país nos últimos dois meses. Mas a condição física jamais virou motivo de grande preocupação interna, informa o jornal esportivo “L’Equipe”.

Médicos do clube e da Seleção estiveram em contato durante todo esse período, e, ao menos publicamente, limitaram-se a informar que o atleta estava apresentando desgaste muscular.

O próprio atacante, por sua vez, garantiu que não estava atuando com frequência devido a um desconforto e nada mais. Na apresentação dos convocados no centro de treinamentos em Clairefontaine, ele reiterou: “Estou 100%”.

Depois de surpreender e anunciar uma lista com 25 nomes na última semana, o técnico Didier Deschamps convocou Marcus Thuram para a 26ª vaga para o Mundial. O centroavante do Borussia M’Gladbach (Alemanha) soma quatro jogos pela Seleção da França, com um total de 188 minutos em campo.

Em entrevista, o comandante negou que a presença do jovem esteja ligada a uma preocupação com a condição física do titular Benzema: “Uma coisa não tem a ver com a outra. Fiz a primeira lista com 25, mas eu sabia que levaria 26. Preferi dar um passo atrás para ter a fotografia mais clara possível, com todos os jogos disputados”.

Ainda segundo ele, o 26º nome poderia ser na defesa, meio de campo ou ataque. “Escolhi o jogador que tinha em mente. Não é sobre o Karim (Benzema) ou outro atacante o qual se tenha alguma preocupação. É um balanço da lista dos jogadores defensivos e ofensivos”.

A seleção francesa se apresentou em Clairefontainte, no CT da federação próximo a Paris, no início da semana. Nesta quarta-feira (16), a comissão técnica de Didier Deschamps e o elenco completo embarcam para Doha, no Qatar.

A equipe – conhecida entre seus conterrâneos pelo apelido carinhoso de “Les Bleus” – tem estreia marcada para o dia 22 (terça-feira), contra a Austrália. Ambas integram o grupo D, junto com Dinamarca e Tunísia.

