O Ministério da Defesa da Rússia informou que o regime de Vladimir Putin não lançou nenhum ataque com mísseis perto da fronteira entre Ucrânia e Polônia, segundo a agência Tass.

Para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o ataque ao território da Otan é “uma escalada muito significativa” e “é necessário agir”. “O terror não se limita às nossas fronteiras nacionais. Mísseis russos atingiram a Polônia, lançando mísseis em território da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), este é um ataque de mísseis russos à segurança coletiva”, disse ele em vídeo divulgado nas redes sociais.

Já a Otan anunciou que está “examinando” os relatórios.

O Ministério das Relações Exteriores da Polônia declarou que a queda de um “míssil de fabricação russa” foi a causa da explosão na vila de Przewodów, que fica perto da fronteira com a Ucrânia.

“Às 15h40 [hora local] na vila de Przewodów no munícipio de Hrubieszów, em Voivodia de Lubelskie, caiu um míssil de fabricação russa, matando dois cidadãos da República da Polônia”, disse Lukasz Jasina, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

A declaração do ministério não especificou o tipo de míssil ou de onde foi disparado.

Anteriormente, a mídia polonesa relatou que projéteis atingiram uma fazenda no território do membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) mais ou menos na época em que a Rússia lançou sua maior onda de ataques com mísseis contra cidades ucranianas em mais de um mês.

Vale ressaltar que, desde 1999, a Polônia integra a Otan. Segundo o artigo 4º do tratado, “as partes se consultarão sempre que, na opinião de qualquer uma delas, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma das partes estiver ameaçada”.