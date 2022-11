Mundo Rússia ignora apelo do G20 e volta a atacar Kiev e outras grandes cidades na Ucrânia

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Forças ucranianas conseguiram interceptar e derrubar vários outros mísseis russos a caminho da capital. (Foto: Divulgação)

Em um ato de retaliação aos líderes do G20, a Rússia voltou a atacar Kiev e outras cidades grandes da Ucrânia nesta terça-feira (15). Edifícios da capital ucraniana foram alvo de mísseis, e uma pessoa morreu. Diversos bairros da cidade ficaram sem luz após os bombardeios.

A nova ofensiva acontece no mesmo dia em que líderes do G20 pediram em conjunto, durante cúpula do grupo, que a Rússia deixe de bombardear o país vizinho.

Segundo o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, forças ucranianas conseguiram interceptar e derrubar vários outros mísseis russos a caminho da capital.

Segundo relatos de moradores da cidade, as sirenes de alerta por bombardeio foram ativadas.

O gabinete do presidente, Volodymyr Zelensky, informou que aproximadamente 7 milhões de pessoas estão sem energia elétrica no país após os ataques.

O secretário de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, condenou o ataque e disse que, em resposta, Washington dará mais apoio logístico e de armas à Ucrânia, “pelo tempo que for necessário”.

“Enquanto os líderes mundiais se reúnem no G20 em Bali para discutir as questões de importância significativa para a vida e os meios de subsistência das pessoas em todo o mundo, a Rússia novamente ameaça essas vidas e destrói a infraestrutura crítica da Ucrânia (…). Os Estados Unidos e nossos aliados e parceiros continuarão a fornecer à Ucrânia o que ela precisa para se defender, incluindo sistemas de defesa aérea. Estaremos com a Ucrânia pelo tempo que for necessário.

A capital ucraniana, que havia sido poupada de ataques desde a primeira fase da guerra da Ucrânia, voltou a ser alvo de mísseis em setembro, em uma ação que o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou de um “ato de vingança” a uma explosão, dias antes, na ponte da Crimeia.

A ponte é a única ligação entre o território russo e a Crimeia, a península ucraniana anexada por Moscou em 2014, ato que deu origem à guerra na Ucrânia.

Zelensky

Horas antes do ataque, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discursou durante a cúpula do G20, que aconteceu nesta terça-feira (15) em Bali, na Indonésia.

No pronunciamento, ele disse que este é um bom momento para o fim da guerra em seu país.

“A Rússia responde ao poderoso discurso de Zelensky no G20 com um novo ataque com mísseis. Alguém pensa seriamente que o Kremlin realmente quer paz? Ele quer obediência. Mas no final do dia, os terroristas sempre perdem”, declarou o chefe da equipe presidencial da Ucrânia na cúpula, Andriy Yermak.

