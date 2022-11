Futebol Copa do Mundo: presidente da Fifa comenta proibição da cerveja e diz que torcedores “vão sobreviver”

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Gianni Infantino aproveitou longo discurso em Doha para falar da cerveja na Copa. (Foto: Reprodução/Twitter)

Durante longo discurso feito nesse sábado (19), em Doha, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, rebateu críticas à Copa do Mundo e aproveitou para falar sobre a proibição da venda de cerveja nos arredores dos estádios no Qatar, na qual a decisão foi tomada 48 horas antes da partida de abertura.

O mandatário tocou no assunto de forma irônica e alegou que os torcedores “vão sobreviver” se não conseguirem beber cerveja alcoólica durante o Mundial.

“Sobre a questão do álcool… Se esse for o maior problema que tivermos para a Copa do Mundo, vamos falar logo disso para eu poder ir para a praia relaxar um pouco. Cada decisão que foi tomada nessa Copa foi conjunta entre Fifa e Qatar. Tudo foi discutido e debatido de maneira conjunta. Haverá diversas Fan Zones onde você poderá comprar álcool. 100 mil pessoas poderão tomar cerveja ao mesmo tempo. E, se uma pessoa não conseguir tomar cerveja por três horas do dia, ela vai sobreviver”, disse Infantino.

Até o momento, o único local em que haverá venda de cervejas será no Fan Fest, e apenas em uma janela de quatro horas, entre 19h e 1h do horário local. Somente quem estiver nos camarotes dos estádios poderão usufruir da bebida durante as partidas.

Além disso, valor do copo de meio litro segue em torno de R$ 75, ou 50 riais catarianos na moeda local. Dessa forma, será a cerveja mais cara da história da competição.

Por outro lado, o presidente da Fifa destacou que as regras para não vender bebidas alcoólicas nos estádios não é algo exclusivo desta Copa do Mundo. Infantino ressaltou que as mesmas normas acontecem em países como França, Espanha e Escócia.

“Temos que lembrar que essas são as mesmas regras da França, da Espanha, da Escócia, onde também não há cerveja nos estádios. Mas querem falar só daqui, porque é um país muçulmano”, destacou.

Quebra de compromissos

A decisão de não vender bebidas alcoolicas representou uma quebra de compromissos anteriores do emirado muçulmano de sediar o Mundial. Uma das principais patrocinadoras da Copa do Mundo de 2022 é a marca de cervejas Budweiser. Ela possui os direitos exclusivos para vender cerveja no torneio, deveria vender cerveja alcoólica nos arredores e dentro de cada um dos oito estádios três horas antes e uma hora depois de cada jogo.

“Não há impacto na venda da Bud Zero [cerveja sem álcool], que permanecerá disponível em todos os estádios da Copa do Mundo do Catar”, informou um comunicado da Fifa.

“As autoridades do país anfitrião e a Fifa continuarão a garantir que os estádios e arredores proporcionem uma experiência respeitosa e agradável para todos os torcedores. Os organizadores do torneio agradecem a compreensão e o apoio contínuo da AB InBev ao nosso compromisso conjunto de atender a todos durante a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022.”

A Budweiser, grande patrocinadora da Fifa, é propriedade da fabricante de cerveja AB InBev e tinha direitos exclusivos para vender cerveja na Copa do Mundo. A marca postou uma mensagem no Twitter na sexta-feira (18) dizendo “bem, isso é estranho”, mas a postagem foi rapidamente apagada.

