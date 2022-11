Mundial Copa do Mundo: um guia para assistir aos jogos pelo celular

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Especialistas dão dicas sobre escolha de aparelhos e consumo de dados. (Foto: Reprodução)

A Copa do Mundo começou neste domingo (20), no Catar, com um desafio extra para os brasileiros apaixonados por futebol: o horário das partidas. Boa parte dos jogos acontece durante a semana e no horário do expediente ou no deslocamento para o trabalho: 7h, 10h, 12h e 16h. Graças ao avanço da tecnologia dos aparelhos, das novas redes de internet móvel e dos aplicativos para transmissão, um número significativo de torcedores poderá acompanhar as partidas pelo celular.

As operadoras de telefonia estão com ofertas de pacotes de dados especiais para a competição. Há a possibilidade de contratação de Gigabites extras por dia e até de pacotes combinados de dados e streaming de transmissão. Assistir jogos consome muito dado.

O fato de o Mundial começar justo na semana da Black Friday, que acontece nesta sexta-feira, levou a Câmara Brasileira de Economia Digital (camara-e.net) a projetar venda recorde de smartphones. Os descontos médios dos aparelhos, estima, devem ficar entre 20% e 50% na promoção.

“Teremos uma Copa dos smartphones. Principalmente para aquele torcedor que não terá uma TV por perto para acompanhar os jogos, então vai investir num smartphone turbinado. É a chance de fazer um upgrade de aparelho para ver os jogos na melhor tela possível por valor menor”, diz Gerson Rolim, representante do Comitê de Métricas da camara-e.net.

Segundo pesquisas, diz Rolim, a maior procura é por aparelhos de R$ 2 mil a R$ 3 mil.

A boa notícia, diz Sérgio Quiroga, líder da Consultoria Cava, é que a maioria dos celulares da nova geração tem configuração suficiente para acompanhar os jogos.

“Aparelhos 5G, de ponta, no entanto, têm tecnologia que permite reduzir o delay, uma reprodução melhor para quem vai espelhar o celular na TV, por exemplo. Mas de modo geral, os aparelhos hoje no mercado vão garantir uma boa experiência. Muita gente vai usar como funcionava o velho radinho de pilha, verá no telão, no bar ou restaurante, mas não quer perder o comentário, o seu narrador preferido.”

Para quem vai comprar um celular, Andre Gildin, da consultoria de Inovação e Transformação Digital RKKG, lembra que é importante verificar se o modelo é ou não compatível com a tecnologia 5G e se há cobertura na cidade onde vive:

“Um caminho é questionar a operadora ou pesquisar no site da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que mostra a distribuição da cobertura. É possível assistir às partidas no 4G. Claro que não vai ser a mesma qualidade do 5G, pode travar aqui ou ali, mas é possível.”

Quiroga lembra que se observar um congestionamento na rede, o consumidor pode mudar de 5G para 4G e até 3G, nas configurações do celular.

Consumo de dados

Verifique seu pacote de dados para ver se será suficiente para assistir às partidas ou se se será necessário contratar dados extras.

Ver jogos pela internet consome muitos dados e o gasto pode ser maior a depender da qualidade de imagem. Lucas Cabral, pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, diz que uma boa estratégia para diminuir o consumo de internet é reduzira a qualidade do vídeo:

“Você entra nas configurações da transmissão, que geralmente fica em uma pequena engrenagem na tela onde aparece o vídeo, e se estiver em HD ou 4K, reduz para 480 pixels ou um pouco mais. A tela vai embaçar um pouco. É uma boa estratégia, mas piora a experiência.”

Outra dica, diz Cabral , é checar o consumo do pacote de dados no aparelho. Há uma aba nas configurações dos dispositivos chamada “uso de dados”, que mostra em gráfico o quanto está sendo consumido por dia, dividido por aplicativo.

“Basta fazer a comparação antes e depois do jogo, para ver o quanto foi gasto e o que resta do pacote. Alguns planos de operadora cobram a mais se você exceder o pacote, então é bom ficar de olho.”

Plataforma

A primeira providência para quem quer ver jogos pelo celular, diz Quiroga, é escolher a plataforma que escolherá para ver a partida e verificar a compatibilidade com o sistema operacional do aparelho.

O Globoplay vai exibir um jogo por dia durante toda a competição. Além disso, a plataforma oferecerá um menu com 50 minutos de todos os jogos para os assinantes. Os planos custam entre R$ 29,90 e R$ 49,90 ao mês. Todos os conteúdos relacionados aos jogos podem ser encontrados ao pesquisar “Copa do Mundo”, e estão divididos entre vídeos, similares e trechos.

O YouTube é o outro canal oficial de transmissão on-line. O streamer Casimiro Miguel detém o direito de 22 jogos no canal CazeTV, incluindo a abertura, as semifinais, a final e todas as partidas do Brasil. Para a Copa, Casimiro fechou uma parceria com a LiveMode, uma empresa especializada em transmissão de conteúdo esportivo.

Para assistir às transmissões, não é necessário se cadastrar no serviço de assinatura do YouTube, o YouTube Premium. Para acessar os conteúdos da Copa, é só pesquisar CazeTV no aplicativo ou no site do YouTube.

