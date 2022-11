Mundial Representante do México, sede da próxima Copa, vê festa no Catar: “pensando na cerimônia de 2026”

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Estádio Azteca pode abrir a Copa do Mundo pela terceira vez. (Foto: Divulgação/México)

A Copa do Mundo teve início neste domingo (20), no Catar, com alguns olhares pensando na edição de 2026, que terá pela primeira vez três países sediando o torneio: Canadá, Estados Unidos e México.

Através de uma rede social, o secretário de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrad, fez uma postagem em que disse estar pensando na cerimônia de abertura do próximo Mundial. Vale lembrar que ainda não há definição sobre qual dos três países será o palco da abertura.

“Pensando na cerimônia que teremos que fazer em 2026 na inauguração no México”, disse o político mexicano.

Caso a escolha seja pelo México, o estádio Azteca deve ser o local designado para receber a cerimônia de abertura. Seria a terceira vez na história, já que o estádio abriu as Copas de 1970 e 1986.

A Copa do Mundo de 2026, além de ser a primeira com três países como sedes, também será o primeiro Mundial com 48 seleções, um acréscimo de 16 em comparação com o formato atual.

O inchaço no número de participantes da Copa do Mundo foi uma promessa de campanha de Gianni Infantino, eleito presidente da Fifa em 2016 e reeleito em 2019. Ao todo, serão 80 partidas em vez das habituais 64.

A partir de 2026, as 48 seleções serão divididas em 16 grupos de três. As duas melhores de cada chave avançam para o mata-mata, que terá uma fase anterior às oitavas de final. Quem chegar até a semifinal vai continuar fazendo o número máximo de sete partidas, mas as 16 seleções eliminadas na primeira fase terão feito apenas duas – contra três do formato atual.

Será a segunda vez que os EUA recebe a Copa do Mundo – foi palco do Tetra da seleção brasileira, em 1994. Daquele Mundial, cinco cidades que foram sede serão em 2026: Los Angeles, São Francisco, Dallas, Boston e Nova York. O México recebeu os mundiais de 1970, quando o Brasil foi Tri, e de 1986, marcado pela grande atuação de Diego Maradona. O Canadá vai estrear como sede de um Mundial.

Em junho, a Fifa confirmou quais cidades irão receber jogos do Mundial de 2026. Veja:

— Canadá: Vancouver e Toronto;

— México: Guadalajara, Monterrey e Cidade do México;

— Estados Unidos: Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York.

