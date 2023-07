Esporte Copa Feminina: Argentina perde para a Itália por 1 a 0

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Na próxima rodada, a Itália enfrentará a Suécia, e a Argentina jogará contra a África do Sul Foto: Reprodução/Twitter Fifa

A Argentina estreou com derrota na Copa Feminina deste ano. A seleção perdeu por 1 a 0 para a Itália na madrugada desta segunda-feira (24), no Eden Park Stadium, em Auckland, na Nova Zelândia.

O único gol da partida foi marcado por Cristiana Girelli. Com o resultado, a Azzurra ocupa a segunda posição no Grupo G, com 3 pontos, atrás da Suécia, que tem a mesma pontuação, mas vantagem pelo número de gols marcados. Na sua estreia, as suecas venceram a África do Sul por 2 a 1.

A Itália voltará a campo no sábado (29) para enfrentar a Suécia, no Wellington Regional Stadium, em Wellington, na Nova Zelândia. A Argentina duelará contra a África do Sul na quinta-feira (27), no Dunedin Stadium, em Dunedin.

