Esporte Alemanha goleia Marrocos por 6 a 0 no Mundial Feminino de futebol

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na próxima rodada, no domingo, as alemãs enfrentarão as colombianas Foto: Reprodução/Twitter Fifa Na próxima rodada, no domingo, as alemãs enfrentarão as colombianas. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Alemanha estreou na Copa do Mundo Feminina com uma goleada de 6 a 0 sobre o Marrocos no Melbourne Rectangular Stadium, em Melbourne, na Austrália, na manhã desta segunda-feira (24).

Os gols foram marcados por Popp (duas vezes), Buhl, Ait El Haj (contra), Redouani (contra) e Schuller. A partida foi válida pelo Grupo H. A chave ainda conta com Colômbia e Coreia do Sul.

Na próxima rodada, no domingo (30), as alemãs enfrentarão as colombianas, em Sidney. No mesmo dia, as marroquinas encararão as sul-coreanas, em Adelaide.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/alemanha-goleia-marrocos-por-6-a-0-no-mundial-feminino-de-futebol/

Alemanha goleia Marrocos por 6 a 0 no Mundial Feminino de futebol

2023-07-24