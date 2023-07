Esporte Em sua estreia na Copa do Mundo Feminina, Seleção Brasileira goleia o Panamá por 4 a 0

Comandada pela técnica sueca Pia Sundhage, a Seleção Brasileira está em busca do seu primeiro título Mundial. (Foto: Reprodução/ Twitter Fifa)

Em sua estreia na Copa do Mundo Feminina, o Brasil goleou o Panamá por 4 a 0, na manhã desta segunda-feira (24), em Adelaide, na Austrália, em partida válida pelo Grupo F do torneio. Os gols foram marcados por Ary Borges (três vezes) e Bia Zaneratto.

A Seleção Brasileira controlou com tranquilidade o primeiro tempo da partida, com 75% de posse de bola, contra um adversário que praticamente não passou do meio de campo. Explorando muito as jogadas pelos lados, o Brasil construiu o placar de 2 a 0 na etapa inicial, com dois cruzamentos da esquerda para Ary Borges finalizar dentro da área.

O primeiro gol foi marcado aos 18 minutos, quando Debinha recebeu de Tamires na esquerda, cortou para o meio e cruzou com perfeição para Ary Borges cabecear e abril o placar.

Ary Borges anotou o segundo gol aos 37. Tamires disparou pela esquerda e cruzou na medida para a artilheira da partida cabecear na pequena área, ver a defesa da goleira panamenha Bailey e depois empurrar para a rede de pé direito.

Aos 2 minutos do segundo tempo, Bia Zaneratto ampliou o placar em uma jogada muito bem trabalhada pelas atletas brasileiras. Tamires lançou Debinha na esquerda. A camisa 9 tabelou bonito com Adriana e levantou na área. Ary Borges recebeu na frente do gol e rolou para Bia Zaneratto soltar a bomba e estufar as redes.

Aos 24, Ary Borges marcou o seu terceiro gol no jogo, quando Geysa fez um ótimo cruzamento da esquerda e encontrou a camisa 17, que cabeceou debaixo das pernas da goleira.

Poupada, a craque Marta entrou somente na segunda etapa e foi bastante aplaudida pelo público presente no estádio. A Copa deste ano marca o fim do ciclo da atacante em mundiais.

Com a vitória, o Brasil lidera o Grupo F, com 3 pontos. França e Jamaica, que empataram em 0 a 0 na primeira rodada, tem 1 ponto. No sábado (29), às 7h (horário de Brasília), as brasileiras enfrentarão as francesas.

Comandada pela técnica sueca Pia Sundhage, a Seleção Brasileira está em busca do seu primeiro título Mundial.

