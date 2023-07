Esporte No grupo do Brasil, Jamaica empata em 0 a 0 com a França na Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

Com muita força defensiva, jamaicanas seguraram o ímpeto das favoritas francesas e conseguiram o empate em 0 a 0 Foto: Twitter/Fifa Com muita força defensiva, jamaicanas seguraram o ímpeto das favoritas francesas e conseguiram o empate em 0 a 0 . (Foto: Twitter/Fifa) Foto: Twitter/Fifa

França e Jamaica fizeram, na manhã deste domingo (23), um bom jogo na abertura do Grupo F da Copa do Mundo Feminina, o mesmo do Brasil. Neste duelo no Sydney Stadium, na Austrália, a França buscou muito o ataque.

Já a Jamaica, fechada, apostou na velocidade e contra-ataques. Ambas abusaram de chuveirinhos. Mas, apesar da qualidade no toque de bola e algumas boas atuações individuais, as seleções foram ineficazes nas finalizações.

Assim, o jogo ficou no 0 a 0. Este foi o primeiro ponto da Jamaica em uma Copa do Mundo (está em sua segunda participação). Mas as jamaicanas têm o que lamentar. A sua principal, jogadora, Khadija Shaw foi expulsa e desfalca o time na próxima rodada.

A primeira rodada do Grupo F se completa nesta segunda-feira (24). Às 8h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta o Panamá, no Estádio Hindmarsh, em Adelaide.

O jogo

Num lance logo no início, aos três minutos, um susto. Após chuveirinho, a zagueira francesa Renard e a atacante jamaicana Khadija Shaw tiveram um choque de cabeça. Ficaram três minutos sob cuidados, mas voltaram a campo.

A Jamaica, sempre buscando a velocidade de Shaw (goleadora do Manchester City/ING), chegou várias vezes com perigo na área da França, mas sem sucesso nas finalizações.

Bem marcada pela melhor zagueira do mundo, Renard, Shaw não conseguiu impor o seu jogo de força. Renard, aliás, acabou como a “atacante” mais perigosa, pois foi várias vezes ao ataque em bolas paradas. E teve a melhor chance, uma cabeçada que passou raspando a trave da goleira Spencer.

A França foi melhor empurrando a Jamaica para a defesa, mantendo 70% de posse e abusando dos cruzamentos. Mas com as atacantes finalizando mal e as poucas bolas que foram no alvo pararam nas mãos seguras de Rebecca Spencer.

As jamaicanas seguiram com perigo nos contra-ataques e também nos chuveirinhos. Aos 44, a França teve a grande chance do jogo: cruzamento da direita que Diani cabeceou no travessão.

No fim, Shaw, que já tinha amarelo, fez falta em Renard e foi expulsa. Com dez, as caribenhas se fecharam para garantir um heroico e empate contra uma das favoritas ao título.

Na próxima rodada, a Jamaica enfrentará o Panamá, no sábado (29). Já a França encara o Brasil, também no sábado.

