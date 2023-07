Rio Grande do Sul Agências FGTAS/Sine disponibilizam 6.197 vagas de trabalho no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades devem ir à Agência FGTAS/Sine mais próxima, com documento de identificação com CPF e foto

A FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), por meio das Agências FGTAS/Sine, disponibilizam 6.197 vagas a partir de segunda-feira (24). Desse total, 5.732 são permanentes e 465 são temporárias. Das vagas disponíveis nas unidades da FGTAS, 361 são exclusivas para pessoas com deficiência.

Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades devem ir à Agência FGTAS/Sine mais próxima, com documento de identificação com CPF e foto. No local, serão cadastrados no sistema e, aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participarem dos processos seletivos.

A relação de endereços das unidades está disponível no site. Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Vagas permanentes abertas no RS

Das 5.732 oportunidades permanentes abertas no Rio Grande do Sul, o destaque é para o setor de indústria com 40% das vagas, seguido pelo setor dos serviços (22%). Desse total, 76% não exigem experiência e 30% também não exigem escolaridade.

Ainda em relação à escolaridade, 23% das vagas exigem Ensino Médio completo e 21% requerem Ensino Fundamental incompleto. No que se refere à remuneração das oportunidades, 48% pagam de 2 a 3 salários mínimos e 23% variam de 1,5 a 2 salários mínimos.

As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades no Estado são: Erechim (449), Parobé (254), Teutônia (207), Trindade do Sul (197) e Garibaldi (177).

As ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (1.144), vendedor de comércio varejista (238), trabalhador polivalente da confecção de calças (192), faxineiro (159), operador de caixa (158), trabalhador da pecuária (150), vigilante (142), auxiliar nos serviços de alimentação (127), atendente de lojas e mercados (123) e motorista de caminhão (115).

Vagas temporárias abertas no RS

As unidades de atendimento da FGTAS têm 465 vagas temporárias. O setor com mais oportunidades é o de serviços, com 49% das ocupações. As agências com mais vagas abertas são: Nova santa Rita (102), Santa Cruz do Sul (101), Charqueadas (50), Rio Pardo (50) e Santa Maria (31).

As ocupações com maior número de oportunidades são: alimentador de linha de produção (181), auxiliar de logística (100), eletricista de manutenção eletrônica (21), almoxarife (20) e ajustador de instrumento de precisão (15).

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência

As Agências FGTAS/Sine ofertam 361 vagas exclusivas para pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. O setor com mais oportunidades é o industrial, com 38% das ocupações.

As agências com maior número de vagas são: Vacaria (129), São Leopoldo (62), Passo Fundo (25), Bento Gonçalves (23) e Portão (20). As ocupações são: trabalhador da pecuária (127), alimentador de linha de produção (98), auxiliar de escritório em geral (28), desossador (25) e operador de caixa (21).

Vagas em Porto Alegre e Região Metropolitana

Na Capital e na Região Metropolitana, as Agências FGTAS/Sine têm 1.602 vagas. O setor da indústria possui 33% das oportunidades, e o de serviços possui 30%. Do total das ocupações disponibilizadas, 73% não exigem experiência e 31% exigem Ensino Médio completo.

As agências com maior número de vagas são: São Leopoldo (157), Parobé (153), Nova Santa Rita (149), Guaíba (139) e Igrejinha (130). As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (157), vigilante (131), trabalhador polivalente da confecção de calçados (92), vendedor de comércio varejista (75), motorista de caminhão (45), operador de caixa (39), armazenista (35), operador de empilhadeira (35), instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (31) e ladrilheiro (30).

