Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Vangsgaard abriu o placar aos 45 minutos do segundo tempo Foto: Reprodução/Twitter Fifa Vangsgaard abriu o placar aos 45 minutos do segundo tempo. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

Em jogo válido pelo Grupo D da Copa do Mundo Feminina, a Dinamarca venceu a China por 1 a 0 no Perth Rectangular Stadium, na Austrália, com um gol no fim do jogo, na manhã deste sábado (22).

Vangsgaard abriu o placar aos 45 minutos do segundo tempo. Ela havia entrado em campo cinco minutos antes.

Com o resultado, a Dinamarca assumiu a liderança do Grupo D, com o mesmo número de pontos da Inglaterra. Na próxima rodada, as duas seleções se enfrentarão, no dia 28. A China jogará contra o Haiti.

O primeiro tempo do jogo teve poucas emoções. Aproveitando um aparente nervosismo inicial da Dinamarca, a China começou melhor e criou algumas oportunidades na primeira metade da primeira etapa. Depois, a equipe europeia equilibrou as ações, e os lances de perigo ficaram escassos. O primeiro tempo teve apenas sete finalizações – uma em direção ao gol.

No segundo tempo, o jogo ficou aberto. A entrada de Wang Shuang no lugar de Xi Zhuang no intervalo mudou a partida para os dois lados. Ofensiva, a meio-campista ajudou as chinesas a criar mais oportunidades, mas também deu mais espaço para a Dinamarca. As europeias tiveram as melhores chances em bolas alçadas na área.

