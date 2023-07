Rio Grande do Sul Portos gaúchos registram aumento nas movimentações de cargas no primeiro semestre

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

O porto do Rio Grande é o responsável pela maior parte das movimentações Foto: Ascom Portos RS O porto do Rio Grande é o responsável pela maior parte das movimentações. (Foto: Ascom Portos RS) Foto: Ascom Portos RS

Os portos do Rio Grande do Sul registraram, no primeiro semestre deste ano, aumento nas movimentações de cargas. No período, passaram pelos terminais mais de 20 milhões de toneladas de mercadorias e cerca de de 1.800 embarcações.

O porto do Rio Grande é o responsável pela maior parte das movimentações, com 19.097.639 toneladas. Na sequência, aparecem os portos de Pelotas e de Porto Alegre, com 638.976 toneladas e 375.697 toneladas, respectivamente.

Os granéis sólidos lideram a lista de cargas, seguidos pelas cargas gerais e pelos granéis líquidos. No período de janeiro a junho, passaram 1.513 navios pelo porto do Rio Grande, 257 pelo de Pelotas e 66 pelo de Porto Alegre.

Além dos três portos públicos, estão incluídas nos dados as movimentações dos terminais de uso privado e arrendados, além dos estaleiros Rio Grande e EBR.

Entre as mercadorias com destaque de movimentações no porto do Rio Grande, estão a soja, com variação positiva de 118,05%; a ureia, com 42,94%; o fosfato, com 16,04%; o arroz, com 12,67%; o cloreto de potássio, com 9,83%; e o farelo de soja, com 6,74%. A movimentação de contêineres também variou positivamente (11,38%).

Pelotas

Em junho, o porto de Pelotas realizou o embarque de 2.997 toneladas de soja, carregamento que ainda não havia sido registrado neste ano. Além disso, foram 98.258 toneladas de clínquer (cimento na fase bruta de fabricação) e 537.721 toneladas de toras de madeira para beneficiamento da celulose.

Porto Alegre

O cais público da Capital contabilizou, no primeiro semestre, 375.697 toneladas movimentadas. A maior parte é de insumos para a produção de fertilizantes, com 217.186 toneladas.

Na segunda posição, está o trigo (53.003 toneladas), na terceira, a cevada (47.783 toneladas), e, na quarta, o sebo bovino (34.774 toneladas), seguidos por sal (22.732 toneladas) e carga geral (219 toneladas).

