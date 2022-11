Esporte Copa Los Andes 2022: 76° Campeonato Sul-Americano de Golfe Amador por Equipes é disputado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

A abertura da competição contou com um desfile das delegações e o hasteamento das bandeiras dos países participantes. Foto: Max Peixoto/CBGolfe Foto: Max Peixoto/CBGolfe

A Copa Los Andes 2022 – 76° Campeonato Sul-Americano Amador por Equipes, tradicional torneio amador que reúne golfistas de 10 países, foi aberta oficialmente nesta terça-feira (22) no Porto Alegre Country Club, na capital gaúcha. O torneio está sendo disputado a partir desta quarta-feira (23) até sábado (26).

Com desfile das delegações e hasteamento das bandeiras dos países participantes, a solenidade teve a presença de muitos sócios e convidados. A mesa de honra da cerimônia contou com Osmar da Costa Sobrinho, presidente da Federação Sul-Americana de Golfe e da Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe), Martin Alarco, secretário executivo da Federação Sul-Americana de Golfe, Carlos Coelho, presidente do Porto Alegre Country Club, Mark Lawrie, diretor para América Latina e Caribe do The R&A, e Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre.

Durante a solenidade, Martin Alarco entregou medalhas para os campeões do ano do ranking da América Latina, o brasileiro Fred Biondi e a colombiana Maria José Marin. Antes do encerramento, as taças transitórias da Copa Los Andes foram entregues pelo capitão da equipe feminina da Colômbia, Camilo Sanchez, e pelo capitão da equipe masculina da Argentina, Francisco Aleman, aos campeões do torneio em 2021, realizado em Santiago, no Chile.

O Brasil foi campeão da Los Andes pela última vez em 2018, no masculino, no Uruguai – time que já foi nove vezes campeão. A equipe feminina brasileira já levou o troféu dez vezes.

Disputa

Uma das peculiaridades do campeonato, que perdura ao longo dos anos, é o seu sistema de jogo. A valorização do jogo por equipe, a modalidade do match play e a competição através de 36 buracos diários combinam-se para dar ao torneio um caráter único.

Cada país enfrenta dois rivais diariamente, com jogos por equipe pela manhã e individuais à tarde. Depois de quatro dias, cada representação nacional terá enfrentado os oito rivais desta forma. Este calendário é ideal para o confronto de nove equipes ao longo de quatro dias. O último classificado dos torneios masculino e feminino fica fora da próxima edição do Sul-Americano.

