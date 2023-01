Esporte Copa RS retoma jogos da fase estadual neste domingo

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Copa RS de Futebol Amador é promovida pela Secretaria do Esporte e Lazer com apoio da Federação Gaúcha de Futebol. Foto: Divulgação A Copa RS de Futebol Amador é promovida pela Secretaria do Esporte e Lazer com apoio da Federação Gaúcha de Futebol. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Copa RS de Futebol Amador retorna aos jogos da fase estadual neste domingo (8), após o período de recesso. 32 times estarão na categoria Veterano, com atletas acima de 40 anos, no dia 8 de janeiro e com 32 times na categoria Livre, com jogadores acima de 18 anos, no dia 15 de janeiro.

A Copa é promovida pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) com apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), conta com a participação de 147 times. O evento é realizado com recursos do programa Avançar no Esporte no valor de R$ 878 mil.

Os jogos ocorrem em 65 municípios gaúchos, mobilizando mais de 5 mil atletas e profissionais. Na primeira fase houve partidas microrregionais com 149 jogos, classificando as equipes para as etapas regional e estadual.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte