Inter Inter apresenta novo vice de futebol

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Novo vice de futebol pede calma na busca por reforços em sua apresentação Foto: Jota Finkler Novo vice de futebol pede calma na busca por reforços em sua apresentação (Foto: Jota Finkler) Foto: Jota Finkler

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A quarta-feira (4) foi de apresentação pelo lado Colorado. O Inter apresentou o seu novo vice de futebol, Felipe Becker, ex-diretor da base do Inter. O novo vice disse que chega com a missão de continuar o profissionalismo que o clube tem dado em todos os seus departamentos.

Sobre as contratações, algo que vem incomodando muito a torcida do Inter, Becker disse que o principal ponto positivo foi ter mantido quase todo o elenco que chegou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Ainda falou que sim, os reforços irão chegar, mas pediu calma aos torcedores.

“O Inter está no mercado, procura atletas, mas não adianta trazer mais um. Tem que trazer com o perfil do nosso grupo, o DNA do nosso clube. Não procuramos posições específicas. Um jogador bom, dentro do nosso orçamento e com o DNA do nosso clube vai interessar”, disse o vice de futebol.

Becker ainda comentou sobre o papel de um dirigente dentro do vestiário. Ressaltou que o protagonismo sempre será dos profissionais, primeiro do William Thomas, executivo de futebol e de outros profissionais já presente no Colorado.

“O momento do vice de futebol do Inter mudou. O protagonismo sempre será dos profissionais, primeiro do William e de outros profissionais que temos. Sou vice de futebol, mas quero dar protagonismo aos profissionais do clube, que trabalharam diariamente e são especialistas nisso. Participarei das decisões, mas o protagonismo será deles”, disse Becker.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter