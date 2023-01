Grêmio Mais de 30 mil pessoas são esperadas na Arena do Grêmio durante a apresentação de Suárez nesta quarta

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Os 32.696 ingressos disponíveis foram adquiridos ainda na manhã desta quarta-feira. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A noite na Arena do Grêmio será de grande festa. A apresentação de Suárez acontece nesta quarta-feira (4), às 19h30min. Com estilo europeu, o Grêmio prepara DJ, show de luzes e efeitos visuais.

Segundo a Arena, não há mais bilhetes à venda para os torcedores do Grêmio. Os 32.696 ingressos disponíveis foram adquiridos ainda nesta quarta. O restante do estádio será ocupado por sócios.

O Tricolor começou as vendas dos ingressos na segunda-feira (2), pelo site da Arena. Sócios com lugares fixos na Arena ou na Arquibancada Norte, não precisaram comprar os tickets e terão acesso gratuito utilizando as suas carteirinhas.

O presidente Alberto Guerra deve ser um dos que conduzirão a cerimônia.

O estádio abre os portões a partir das 17h30min, com todas as rampas liberadas para o acesso. Os estacionamentos da Arena estarão em funcionamento no evento.

