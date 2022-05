Mundo Coreia do Norte disparou novo míssil balístico, afirmam Coreia do Sul e Japão

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2022

Ditador norte-coreano Kim Jong-un perto de míssil balístico intercontinental. Foto: KCNA Ditador norte-coreano Kim Jong-un perto de míssil balístico intercontinental. (Foto: KCNA) Foto: KCNA

Um míssil balístico de curto alcance disparado pela Coreia do Norte neste sábado (7) atingiu uma altitude de cerca de 60 quilômetros ao longo de sua trajetória de 600 quilômetros, de acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Nessa altitude, um míssil viajando tão longe pode ser difícil para os sistemas de defesa rastrearem. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que o míssil foi disparado provavelmente de um submarino às 14h07min, no horário local, da área de Sinpo, na costa leste da Coreia do Norte.

A guarda costeira japonesa confirmou que o projétil havia caído no Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, às 14h25min no horário local.

Autoridades de inteligência sul-coreanas e norte-americanas estão analisando o lançamento, e os militares sul-coreanos estão mantendo um estado de prontidão, disseram os chefes de Estado-Maior.

O lançamento neste sábado ocorre apenas alguns dias após outro teste de míssil balístico pela Coreia do Norte na quarta-feira (4). O país intensificou seu programa de testes neste ano.

O projétil de sábado marca o 14º lançamento de míssil do país em 2022 até agora, incluindo um que se presume ter falhado em meados de março. Em comparação, a Coreia do Norte realizou apenas quatro testes em 2020 e oito em 2021.

Os militares sul-coreanos rotularam os repetidos lançamentos de mísseis como atos “seriamente ameaçadores” que devem ser “impedidos imediatamente”.

Em um desfile militar em 25 de abril, o líder norte-coreano Kim Jong-Un prometeu acelerar o desenvolvimento de armas nucleares na velocidade “mais alta possível”, vislumbrar suas ambições para seu programa de armas – particularmente esforços para desenvolver mísseis de combustível sólido que seriam mais fáceis de esconder de agências de espionagem estrangeiras.

