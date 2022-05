Política Justiça Eleitoral inicia testes de nova versão do aplicativo e-Título para as eleições de 2022

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2022

E-Título passará por mudanças de acessibilidade, como adaptação de telas e mudança de cor para o azul. Foto: TSE/Divulgação E-Título passará por mudanças de acessibilidade, como adaptação de telas e mudança de cor para o azul. (Foto: TSE/Divulgação) Foto: TSE/Divulgação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou a versão de testes, também conhecida como beta, do aplicativo e-Título, iniciando testes com usuários antes da implementação geral nas eleições de 2022.

Atualmente, o aplicativo conta com 25 milhões de usuários, e 0,1% deles serão escolhidos aleatoriamente para ter acesso a novas funcionalidades e testar o aplicativo. O objetivo do TSE é disponibilizar a nova versão para todos os usuários antes de outubro.

Dentre as novidades estão o aprimoramento da conferência dos dados do usuário por meio da biometria facial e de digitais, a redução do impacto nos serviços em períodos de alta demanda pelos usuários e uma nova central de notificações, com o histórico de cada aviso enviado.

A nova versão conta também com a função “Cartório Lotado”. Com ela, é possível controlar o fluxo de acesso dos usuários aos serviços disponíveis no aplicativo. Em momentos de grande quantidade de solicitações, o usuário entra em uma “fila de espera” e, ao acessar novamente o aplicativo, tem prioridade no atendimento.

Foram realizadas ainda melhorias na acessibilidade do aplicativo, como alteração na cor, do verde para o azul, e adaptação de telas, com o objetivo de melhorar a experiência dos usuários.

