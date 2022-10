Mundo Coreia do Norte diz que testes de mísseis são prática para “ataques nucleares táticos” na Coreia do Sul

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Regime de Kim testou mísseis balísticos sete vezes desde 25 de setembro, o último dos 25 eventos de lançamento de mísseis balísticos e de cruzeiro este ano Foto: Reprodução Regime de Kim testou mísseis balísticos sete vezes desde 25 de setembro, o último dos 25 eventos de lançamento de mísseis balísticos e de cruzeiro este ano Foto: Reprodução

A mídia estatal norte-coreana quebrou o silêncio sobre a recente onda de testes de mísseis do país, alegando que faziam parte de uma série de procedimentos simulados destinados a demonstrar sua prontidão para disparar ogivas nucleares táticas contra alvos em potencial na Coreia do Sul.

O regime de Kim testou mísseis balísticos sete vezes desde 25 de setembro, o último dos 25 eventos de lançamento de mísseis balísticos e de cruzeiro este ano, segundo um levantamento da CNN, elevando as tensões ao seu nível mais alto desde 2017.

Citando o líder Kim Jong Un, que supervisionou os exercícios, a estatal Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, em inglês) disse que os testes, que coincidiram com exercícios militares próximos entre os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, mostraram que Pyongyang está pronta para responder às tensões regionais envolvendo suas “grandes forças armadas”.

A KCNA disse que a série de sete exercícios das “unidades de operação nuclear tática” da Coreia do Norte mostrou que suas “forças de combate nuclear” estão “totalmente prontas para atingir e destruir os alvos nos locais pretendidos no tempo definido”.

Jeffrey Lewis, diretor do Programa de Não-Proliferação do Leste Asiático e professor do Instituto Middlebury de Estudos Internacionais, disse que os anúncios da Coreia do Norte na segunda-feira (10) indicam um potencial progresso em seu programa de mísseis.

“O que eu acho notável é que esses lançamentos não são enquadrados como testes dos próprios mísseis, mas sim das unidades que os lançam. Isso sugere que esses sistemas estão implantados”, disse Lewis no Twitter.

