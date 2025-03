Mundo Coreia do Norte lança mísseis em mar fronteiriço ao Sul e desaprova exercícios militares com os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Os projéteis foram disparados da província norte-coreana de Hwanghae às 13h50min no horário local. Foto: Divulgação

A Coreia do Norte lançou, nesta segunda-feira (10), “múltiplos mísseis balísticos não identificados” em direção ao Mar Amarelo, localizado entre a China e a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, informou o exército sul-coreano. Os projéteis foram disparados da província norte-coreana de Hwanghae às 13h50min no horário local (1h50min no horário de Brasília).

Nesta segunda, Seul e Washington iniciaram seu exercício militar conjunto anual conhecido Escudo da Liberdade.

Horas antes dos lançamentos, Pyongyang já havia criticado a cooperação sul-coreana e americana, chamando as manobras conjuntas de “ato provocador” que poderia desencadear uma guerra com “um único disparo acidental”.

Em comunicado, a Coreia do Sul informou dos disparos ao Mar Amarelo afirmando que o exército “reforçará a vigilância e manterá uma postura de alerta total em estreita cooperação com os Estados Unidos”.

