Mundo Coreia do Norte prepara lançamento do seu primeiro satélite espião para combater “ameaças” dos EUA e da Coreia do Sul

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

Ditador Kim Jong-un quer aprimorar a tecnologia de vigilância do seu país Foto: KCNA Ditador Kim Jong-un quer aprimorar a tecnologia de vigilância do seu país. (Foto: KCNA) Foto: KCNA

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que está preparando o lançamento do primeiro satélite espião do país para combater o que ele chamou de “ameaças” dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira (19).

Analistas dizem que o satélite militar faz parte dos esforços do país para aprimorar a tecnologia de vigilância, incluindo drones, a fim de melhorar sua capacidade de atingir alvos em caso de conflito.

A Coreia do Norte conduziu em dezembro o que classificou de um importante teste de “fase final” para o satélite espião e disse que concluiria os preparativos para o lançamento em abril.

Na época, Pyongyang divulgou imagens granuladas em preto e branco da capital sul-coreana, Seul, que o governo norte-coreano revelou terem sido tiradas durante o teste. A agência de notícias estatal KCNA informou que a produção do satélite foi concluída, mas não detalhou para quando o lançamento está programado.

2023-04-19