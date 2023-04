Brasil Adolescentes que estariam planejando ataques a escolas são apreendidos durante operação em cinco Estados

As investigações iniciaram após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau Foto: Reprodução de TV As investigações iniciaram após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Policiais civis realizaram, na manhã desta quarta-feira (19), uma operação para apreender adolescentes que estariam planejando ataques a escolas em cinco Estados brasileiros.

Foram cumpridos 11 mandados de internação provisória, além de buscas e quebras de sigilo em Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro. Os alvos da ação foram dez adolescentes entre 13 e 17 anos e também uma criança de 11 anos.

Os menores de idade são investigados pela suposta prática de atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa, além de delitos previstos no Estatuto do Desarmamento.

As investigações iniciaram após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no Vale do Itajaí, no dia 5 deste mês. Na ocasião, quatro crianças morreram e outras cinco ficaram feridas. O assassino foi preso.

Batizada de Escola Segura, a operação deflagrada nesta quarta é comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. “Operação Escola Segura cumprindo mandados em cinco Estados. Agradeço às Polícias Civis que estão atuando em rede com o Ministério da Justiça para que tenhamos maior eficácia nas ações preventivas e repressivas”, afirmou o ministro Flávio Dino nas redes sociais.

