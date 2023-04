Geral Coreia do Sul afirma que os documentos vazados dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia foram fabricados

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Ministro da Defesa da Coreia do Sul e seu homólogo norte-americano, Lloyd Austin (na foto), concordaram que uma “quantidade considerável” de dados vazados foi fabricada. (Foto: Reprodução)

O gabinete presidencial sul-coreano afirma que os ministros da Defesa da Coreia do Sul e dos Estados Unidos concordaram que uma “quantidade considerável” de informações nos documentos vazados do Pentágono foi fabricada, depois que o vazamento revelou uma conversa entre autoridades coreanas sobre a guerra na Ucrânia.

“Sobre a suposta escuta telefônica do governo dos EUA, os ministros da Defesa dos dois países concordaram que ‘uma quantidade considerável de documentos foi fabricada’”, disse o gabinete presidencial em comunicado sem fornecer mais detalhes.

A declaração não especificou se eles acreditam que apenas as partes sobre a Coreia do Sul foram fabricadas ou os documentos em geral.

A CNN perguntou ao gabinete presidencial por que eles acreditam que algumas das informações são falsas. A CNN não pode confirmar de forma independente se algum dos documentos foi alterado ou fabricado.

O vazamento

Parte dos documentos vazados descreviam uma conversa entre dois altos funcionários da segurança nacional sul-coreana sobre um pedido de munição dos EUA.

Os funcionários temiam que fornecer a munição, que os EUA enviariam para a Ucrânia, violaria a política da Coreia do Sul de não fornecer ajuda letal a países em guerra. De acordo com o documento, um dos funcionários sugeriu então uma forma de contornar a política sem realmente mudá-la – vendendo a munição para a Polônia.

Em reportagem anterior da CNN, um funcionário dos EUA disse que os documentos vazados “parecem reais”.

O Pentágono diz que trabalha para “avaliar a autenticidade dos documentos fotografados que circulam nas redes sociais”, mas admitiu que “parecem conter material confidencial altamente sensível”.

Pelo menos um documento parece ter sido adulterado para dizer que a Ucrânia sofreu mais baixas do que a Rússia, quando a aparente versão original dizia o contrário.

Mas, segundo os relatórios, as autoridades americanas acreditam que muitos dos documentos são genuínos.

A Coreia do Sul disse que seu ministro da Defesa, Lee Jong-sup, havia conversado por telefone com seu homólogo norte-americano, Lloyd Austin, na manhã desta terça-feira (11) a pedido de Austin.

Na ligação, Austin explicou a recente cobertura da mídia sobre o vazamento e disse que os EUA “se comunicariam de perto e cooperariam totalmente” com Seul nesta questão, de acordo com o Ministério da Defesa da Coreia do Sul. As informações são da CNN e do portal de notícias G1.

