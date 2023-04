Geral Saiba como as malas de brasileiras presas na Alemanha foram trocadas por bagagens com cocaína

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Imagem mostra o momento em que funcionária de companhia aérea despacha bagagem com droga que levou brasileiras à prisão na Alemanha. (Foto: Reprodução)

As imagens das câmeras de segurança do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, levantadas pela Polícia Federal, mostram em detalhes como suspeitos de integrarem uma quadrilha de tráfico internacional de drogas teriam agido para trocar as malas da personal trainer Kátyna Baía e da veterinária Jeanne Paollini por bagagens carregadas com 20 quilos de cocaína, que teriam a Europa como destino.

As duas brasileiras de Goiânia (GO), que são casadas há 12 anos, planejavam uma viagem de 20 dias de férias, passando por Alemanha, Bélgica e República Tcheca. Depois de mais de um mês presas preventivamente em Frankfurt, as brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini foram libertadas nesta terça-feira (11).

– Malas são separadas: A primeira mala a chegar à área restrita foi a de Kátyna, de cor preta. Depois, chega a mala de Jeanne, rosa e mais clara. O funcionário Eduardo dos Santos pega a mala rosa, olha a etiqueta e a coloca no chão.

Eduardo sinaliza para Pedro Venâncio, outro funcionário, a chegada da mala. Pedro confere e faz uma foto com o celular da mala de Jeanne. A bagagem segue com as outras.

Em imagem de outra câmera, Eduardo e Pedro olham a mala de Kátyna.

– Etiquetas trocadas: As duas malas são colocadas uma sobre a outra no container, a de Jeanne sobre a mala de Kátyna.

Pedro retira a etiqueta da mala da Jeanne e coloca outra etiqueta no lugar

A etiqueta que era de Jeanne é uma que ele leva pra fora do ângulo de visão da câmera. Depois de falar ao telefone, Pedro volta e tira também a etiqueta da mala da Kátyna, que é preta e está embaixo.

Na sequência, ele tira de novo todas as malas do container.

– Suspeitas entregam malas com cocaína: Duas supostas passageiras, ainda não identificadas pela polícia, chegam com as duas malas com cocaína, segundo a investigação. No saguão, uma delas usa o celular para se comunicar.

Em um guichê ao lado, uma funcionária de uma companhia aérea se levanta e faz um sinal para as duas supostas passageiras, que seguem até ela. As duas despacham as malas sem apresentarem documentação ou tíquete de embarque. Segundo a polícia, o guichê não estava aberto para check-in nesse momento.

As duas supostas passageiras deixam o aeroporto três minutos depois de despacharem as malas, que seguem pela esteira com a cocaína.

– Drogas são atravessadas para a área de embarque internacional: Os integrantes da quadrilha separam as malas com a cocaína. Para que as malas não passem pelo raio x, os criminosos levam as duas malas da área de embarque doméstico para o internacional, passando pela pista com uma carrinho. Segundo a polícia, movimentação não é permitida.

As malas com as drogas se juntam às outras bagagens do voo. De acordo com a polícia, as etiquetas com os nomes de Kátyna e Jeanne são colocadas nas malas com drogas atrás de uma pilastra. As informações são do jornal O Globo.

2023-04-11