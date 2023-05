Mundo Coroação de Charles III tem momento secreto; saiba o que aconteceu

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2023

Charles III foi oficialmente coroado rei do Reino Unido. (Foto: Reprodução)

Os olhos do mundo estavam voltados para a Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra, na manhã desse sábado (6) na coroação do rei Charles III. Porém, o monarca teve um momento privado durante a cerimônia e ficou “escondido” dos mais de 2 mil convidados e da transmissão oficial.

Na companhia da mulher, Camilla, Charles saiu e ficou escondido atrás de uma tela personalizada para a unção com óleo, a parte mais sagrada da cerimônia. O rei recebeu a benção do Arcebispo de Canterbury por meio de uma ampola na Colher da Coroação e teve as mãos, o peito e cabeça ungidos.

A benção não é transmitida porque é considerada um momento entre o soberano e Deus. Na cerimônia de coroação da rainha Elizabeth II, em 1953, a ocasião também ficou ‘escondida’.

Charles ficou atrás de uma tela confeccionada especialmente para a coroação e que representa os 56 países que fazem parte da Commonwealth em formato de uma árvore.

Harry na coroação

O príncipe Harry foi rebaixado e não teve papel de destaque na coroação do rei Charles III neste sábado (6), na Abadia de Westminster, após as declarações polêmicas contra o pai e o irmão, William, quando abdicou das funções reais. Porém, todas as atenções estavam voltadas para o compartamento do marido de Meghan Markle.

Sem a presença da mulher, que ficou com os filhos nos Estados Unidos, Harry chegou na companhia das primas, as princesas Beatrice e Eugenie e seus respectivos maridos, e fez comentários pontuais sobre o evento.

De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, uma especialista em leitura labial revelou os comentários do duque de Sussex. Segundo Jacqui Press, Harry conversava despreocupadamente com Jack Brooksbank antes do início oficial da cerimônia sobre algum evento que acontecerá neste domingo (7).

Sorridente, o príncipe disse que “isso é engraçado, interessante”. Para uma pergunta não identificada de Brooksbank, o filho caçula de Charles perguntou: “Quase 4 para as 4?.”

Do lado de fora da Abadia de Westminster, Harry conversou com Edoardo Mapelli Mozzi, marido da princesa Beatrice. “Bom dia, bom dia, como vão vocês?”, perguntou o caçula de Charles aos simpatizantes.

