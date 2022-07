Brasil Coronavac previne 55% de hospitalizações de crianças, diz gerente da Anvisa

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

De acordo com o gerente da Anvisa, as reações após a vacinação são leves e tendem a desaparecer em um dia. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Estados e municípios se organizam para a aplicação da vacina Coronavac, contra o coronavírus, na faixa etária entre 3 e 5 anos de idade.

No Rio de Janeiro, a imunização da faixa etária teve início na sexta-feira (15). Outras quatro capitais têm previsão de início para esta segunda-feira (18): Fortaleza, Boa Vista, Manaus e Belém.

De acordo com o gerente de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, a vacina apresenta bom nível de eficácia e perfil de segurança, com reações adversas leves para crianças mais novas.

“Os dados mostraram um perfil de prevenção à hospitalização de 55%, o que é acima do que é definido internacionalmente como a meta mínima para se aprovar uma vacina. Por isso, fizemos essa avaliação e aprovamos o uso emergencial”, afirma Mendes.

Para a faixa etária de 3 a 5 anos, deve ser utilizada a mesma dosagem do imunizante aplicado na população em geral, de 0,5 ml, com o mesmo esquema de duas doses com o intervalo de 28 dias. Para a recomendação, a equipe técnica da Anvisa considerou a ausência de tratamentos medicamentosos e vacinas aprovados para crianças nessa faixa etária.

Na reunião pública que levou à aprovação, a diretora Meiruze Sousa Freitas, relatora do processo, abordou pontos críticos favoráveis à aprovação da ampliação do uso da Coronavac, incluindo os impactos da infecção para a faixa etária abaixo de cinco anos.

“Essa vacina atende aos critérios necessários de qualidade e segurança para o uso em crianças. Ainda que a eficácia seja limitada, os dados indicam que o uso da Coronavac pode ajudar na prevenção de agravamento e óbitos por covid, para o uso emergencial na população pediátrica de 3 a 5 anos”, disse Meiruze.

Febre baixa, dor no braço e mal-estar são alguns dos efeitos adversos apresentados pelas crianças após a vacinação com a Coronavac. De acordo com Mendes, as reações após a vacinação são leves e tendem a desaparecer em um dia.

“A gente fez uma avaliação para verificar basicamente se a vacina é segura, olhamos todo o perfil de reação adversa para ver que todas as reações são leves, controláveis. E também o quanto tinha de eficácia, principalmente na prevenção de hospitalização. Vimos que tem perfil bastante positivo, por isso, recomendamos dizendo que os benefícios superam os riscos”, conclui.

